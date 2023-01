Para conter gripe aviária, Japão planeja 10 milhões de abates

O Japão planeja abater mais de 10 milhões de aves, a fim de conter a disseminação da gripe aviária. O valor é um recorde para o pico da temporada de infecções que vai de outubro a maio, disse uma autoridade do Ministério da Agricultura japonês nesta terça-feira (10).

Com o último caso de gripe aviária detectado em uma granja em Miyazaki, no sudoeste do Japão, na terça-feira, o número total de frangos a serem abatidos na temporada de 2022 atinge 10,08 milhões, superando os 9,87 milhões na temporada de novembro de 2020 a março de 2021.

O número de surtos no país asiático chegou a 57, superando o recorde da temporada de 2020, que foi de 52. O número de prefeituras afetadas subiu para 23 em relação aos 18 de 2020.

Japão em alerta máximo contra a gripe aviária

Na segunda-feira (9), feriado no Japão, o ministro da Agricultura, Tetsuro Nomura, emitiu um comunicado sobre o alto número de aves abatidas que pediu aos pecuaristas que fiquem “em alerta máximo” e implementem medidas epidêmicas para prevenir o surto e a propagação da doença. As informações são da agência de notícias Reuters.