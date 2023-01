Pedreiro morre preso às ferragens após carro bater em árvore

Um homem identificado como Juscelino Santana da Silva, 40 anos, morreu após ficar preso às ferragens de um veículo Gol em um acidente na Avenida Nilo Torres, região do Bairro Jardim Itália, na manhã desta sexta-feira (13), em Tangará da Serra (MT). Conforme informações, Juscelino era pedreiro e seguia para o trabalho. Ele estava como passageiro do veículo.

Ainda conforme informações, o motorista do carro Gol também era pedreiro. Os dois seguiam para o trabalho quando foram surpreendidos pelo motorista de outro carro que bateu na traseira do veículo Gol.

Com a força do impacto, o motorista do Gol perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore. O motorista não ficou ferido. Já Juscelino ficou preso às ferragens.

Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionadas, mas o passageiro não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Militar (PM) compareceu na ocorrência e controlou o trânsito.

A Politec e Instituto Médico Legal (IML) também compareceram na ocorrência.

O motorista que bateu na traseira do Gol e provocou o acidente fugiu do local.

O caso é investigado pela Polícia Civil.