Pela 1ª vez | Mato Grosso é escolhido para sediar ‘Troféu Brasil de Atletismo em 2023’

Mato Grosso vai sediar pela primeira vez o Troféu Brasil de Atletismo, principal evento de atletismo da América Latina, com o apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). A 42ª edição do evento será realizada no Centro de Treinamento Oficial (COT) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá, e reunirá competidores de todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal, no mês de junho.

“O Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Atletismo já deu o aval para que o evento ocorra em Mato Grosso. Pela primeira vez no Centro-Oeste, será um evento de grande magnitude para o estado, com possibilidades incríveis de apresentarmos nossas capacidades técnicas e operacionais, com cenário de competição de altíssimo nível”, afirma o presidente da Federação de Atletismo de Mato Grosso, Tomires Lopes,

A edição passada do Troféu Brasil de Atletismo foi realizada no Rio de Janeiro e reuniu 753 atletas de 123 agremiações. Este ano estima-se que o número de participantes possa passar de mil. Essa é mais uma chance dos atletas alcançarem índices suficientes para o Campeonato Mundial de Atletismo de Budapeste, em 2023, a World Athletics, que ocorre em julho.

“Também será uma excelente oportunidade para que o público entusiasta do atletismo possa acompanhar alguns dos maiores talentos da atualidade e, claro, os atletas mato-grossenses. Tenho certeza que também será um ótimo evento para os atletas, porque irá proporcionar um alto nível de competitividade”, destaca o secretário de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), Jefferson Neves.

Mato Grosso está se tornando referência no esporte nacional. Nos últimos quatro anos, atletas mato-grossenses competiram e venceram importantes provas nacionais e internacionais. Cuiabá também foi sede de grandes eventos esportivos. Além do Cuiabá na Série A do Brasileirão, a Arena Pantanal sediou a Copa América, Supercopa do Brasil e a capital recebeu o Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-23, e ainda o campeonato nacional de Karatê-Do Tradicional, realizado no Ginásio Aecim Tocantins.

“Mato Grosso está em seu melhor momento no esporte. Com incentivo do estado por meio do Projeto Olimpus, importantes conquistas de atletas mato grossenses vieram nos últimos anos. Assim, Mato Grosso vem ganhando cada vez mais visibilidade no esporte”, completa Jefferson.

Para Wendell Jerônimo de Souza, atleta da prova de 10 mil metros rasos, modalidade olímpica, o Troféu Brasil será uma das grandes oportunidades para sua carreira como atleta. Wendell é hoje uma das grandes promessas do atletismo em Mato Grosso, foi o brasileiro mais bem colocado na Corrida de Reis do ano passado, vice-campeão da competição, ficando atrás apenas do queniano Geofry Kipchumba. Também foi o segundo melhor brasileiro da São Silvestre deste ano. A participação dele está confirmada na Corrida de Reis 2023, no próximo domingo (15.01), em Cuiabá.

“O Troféu Brasil de Atletismo realizado em Cuiabá vai trazer grande visibilidade para o esporte e, consequentemente, para os atletas de Mato Grosso. Será um grande momento para o atletismo praticado e desenvolvido aqui. Vamos competir em casa, com nosso público, o que parece ser uma vantagem, mas bom mesmo será vencermos as provas que serão bem disputadas”, almeja Wendell.