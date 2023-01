Pesquisa aponta Goiânia como a cidade mais mal-educada do Brasil

Uma pesquisa aponta a cidade de Goiânia (GO) como a mais mal-educada do Brasil. O levantamento foi realizado pela plataforma Perply nos 15 maiores municípios do país e ouviu mais de 1.600 moradores locais.

Entre os dias 2 e 7 de novembro de 2022, os pesquisadores questionaram os entrevistados sobre a frequência de 12 atitudes grosseiras, pediram opiniões sobre gorjeta e perguntaram se eles acreditavam que os moradores locais são mais rudes que os não nativos.

Na classificação dos mal-educados, Goiânia foi seguida de perto pelo Rio de Janeiro e por Porto Alegre. Yolanda Del Peso, especialista em divulgação da plataforma, afirma que isso não significa um padrão geral nas cidades abordadas: “Não é como se todas as pessoas desses lugares fossem rudes e grosseiras, mas podem manter alguns costumes que incomodam os outros no cotidiano. É isso que nosso ranking buscou medir”.

Os dados também mostraram que Brasília é a localidade com mais pessoas educadas, seguida por Natal e Curitiba. Para os entrevistados, as pessoas da capital do país costumam ter respeito por pedestres e trabalhadores, além de não furarem filas.

Além disso, os mais dispostos a gastar um pouco mais e dar gorjetas foram revelados em Campinas (SP), enquanto os mais pão-duros estariam em Campo Grande (MS).

Para aqueles que mudam de cidade, a realidade é bastante diferente. O levantamento mostrou que a maioria das pessoas acredita que aqueles nascidos e criados nas cidades onde vivem possuem a tendência de ser mais rudes que os não locais.