PM divulga antecedentes criminais de homem executado na frente da mãe

A Polícia Militar (PM) divulgou que Josimar Santos Alves, 29 anos, que foi executado com vários tiros na noite deste domingo (22), no bairro Parque Universitário, em Rondonópolis (MT) tinha várias passagens criminais. O crime aconteceu no momento em que Josimar chegava em casa. Ele foi assassinado na frente da mãe.

Passagens (dados divulgados pela PM):

2018 Dirigir veículo com CNH vencida/ Suspeito de Furto

2019 Roubo/Receptação/Sequestro e Cárcere Privado

2020 Tráfico Internacional de Arma de Fogo/ Posse Irregular

2021 Acidente de Trânsito

O CRIME

Conforme informações, Josimar estava na companhia da mãe e de algumas crianças dentro de um carro Fiat Siena e ao estacionar, dois homens em uma moto se aproximaram anunciando um assalto.

Foi ordenado que a mãe da vítima e as crianças saíssem de dentro do carro e que Josimar colocasse as mãos apoiadas ao muro, momento em que iniciou os disparos.

Ele foi assassinado na frente da mãe e atingido com seis tiros, sendo um no ombro esquerdo, outro na mão direita, três disparos no crânio e um tórax.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou a morte do homem.

Após o crime os suspeitos fugiram em direção ao bairro Ana Carla.

Equipes da Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também compareceram na ocorrência.