PM faz operação para desmontar acampamento de manifestantes no QG do Exército

A Polícia Militar do Distrito Federal chegou nesta segunda-feira (9) ao local onde apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro estão acampados do lado de fora do Quartel-General do Exército, em Brasília, mostraram imagens da Reuters TV.

Policiais da tropa de choque, equipados com capacete e escudo, estavam no local juntamente com policiais a cavalo, enquanto apoiadores de Bolsonaro desmontavam barracas e deixavam o local com malas.

A movimentação no entorno do Quartel-General do Exército acontece depois de, no domingo (8), extremistas terem invadido o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e depredado e vandalizado as sedes dos três Poderes.

A presença policial no local também acontece depois de, na madrugada de domingo, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinar o desmonte do acampamento bolsonarista do lado de fora do QG do Exército.

Invasões

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que os manifestantes subiram a rampa do Congresso Nacional e invadiram a parte superior, onde ficam as cúpulas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, além do Salão Verde, dentro do edifício.

Depois, o grupo invadiu o Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, local onde o presidente da República despacha, em Brasília.

Manifestantes invadiram, ainda, o edifício do STF. No local, vidros foram quebrados e objetos, destruídos nas dependências da Corte. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a porta arrancada do armário que o ministro Alexandre de Moraes utiliza para guardar a toga.