PM prende dupla por porte ilegal de arma de fogo e apreende mais de 80 munições

Policiais militares da 19ª Companhia Independente prenderam nesta sexta-feira (27) dois homens por porte ilegal de arma de fogo, na região central do município de Querência. Na ação foram apreendidos, além de uma pistola, 87 munições e R$ 900 em espécie.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma equipe, em rondas pela Avenida Norberto Schwantes, visualizou a dupla ingerindo bebidas alcóolicas, momento em que um dos suspeitos tentou fugir em uma caminhonete modelo S-10.

A equipe abordou o homem, que passou a ficar bastante nervoso. Questionado sobre a caminhonete, ele alegou que havia comprado há pouco tempo, mas que não tinha passado a documentação para o seu nome.

Em seguida, os militares identificaram que o suspeito possui diversas passagens por porte ilegal de arma de fogo e furto. Durante busca veicular, os policiais encontraram 87 munições de calibres 12 e 22, além de uma arma de fogo.

Ao abordarem o segundo suspeito, a PM também identificou diversas passagens criminais por tráfico ilícito de drogas. A dupla e o material foram apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.