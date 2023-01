Polícia Civil apreende escavadeira e caminhões e autua suspeitos de extração ilegal de minérios

Quatro pessoas envolvidas em crime ambiental de extração ilegal de minério foram presas em flagrante pela Polícia Civil, em ação realizada na tarde de sexta-feira (20.01), pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), em Cuiabá. Os trabalhos contaram com apoio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e resultaram na apreensão de um maquinário e dois caminhões utilizados na prática ilícita, além da aplicação de multa no valor de R$ 15 mil.

As diligências iniciaram após os policiais da Dema receberem denúncia sobre a retirada de cascalho sem autorização em uma área de preservação permanente na região do bairro São João Del Rey, em Cuiabá. No local, os policiais encontraram dois caminhões e um trator modelo escavadeira hidráulica dentro de uma área onde era realizada a retirada do cascalho.

Em conversa com o responsável pelo local, foi informado que o cascalho estava sendo retirado para ser utilizado em uma obra da prefeitura, porém questionado, ele confessou que não havia a devida autorização para retirada do material do local. Em continuidade às diligências, a equipe de investigadores localizou um caderno com anotações da quantidade de caminhões de cascalho retirados do local.

Enquanto a equipe da Dema realizava os trabalhos, compareceu ao local uma pessoa que se apresentou como filho do dono do terreno, relatando que seu pai tinha somente o documento de posse da terra, e que havia pedido para que o cascalho fosse retirado do local para que a área ficasse plana.

A equipe da Sema foi acionada para as providências cabíveis, ficando responsável pelo encaminhamento de laudo para a Dema. Diante dos fatos, o máquina escavadeira e os caminhões foram apreendidos e os suspeitos conduzidos à Delegacia de Meio Ambiente, onde após serem interrogados, foram autuados em flagrante pelo crime ambiental de extração ilegal de minério sem a devida autorização com aplicação de multa no valor de R$ 15 mil.