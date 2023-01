Polícia Civil prende autor de duplo homicídio ocorrido há 20 anos

A equipe da Delegacia da Polícia Civil de Ribeirão Cascalheira localizou na madrugada desta quinta-feira (12.01) um foragido da Justiça, condenado por um duplo homicídio ocorrido há 20 anos, em Água Boa. O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Água Boa.

O criminoso foi condenado a 26 anos de reclusão pelo crime praticado em 2002 e estava foragido desde 2018. Conforme o processo penal, ele assassinou duas pessoas após uma discussão. As vítimas eram da mesma família, padrasto e enteado, e o crime foi motivado por uma discussão relacionada a uma dívida que uma das vítimas tinha com um amigo do homicida.

O delegado Flávio Leonardo explica que a equipe de Ribeirão Cascalheira tomou conhecimento de que o suspeito estava circulando pela região.

Após investigação, os policiais apuraram que o foragido estava em um ônibus interestadual, com destino à cidade de Barra do Garças. Com base nessas informações, os policiais civis realizaram monitoramento para aguardar a passagem do veículo por Ribeirão Cascalheira e o foragido foi localizado.