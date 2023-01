Polícia Civil prende autora de homicídio de caminhoneiro em Rondonópolis

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Rondonópolis cumpriu nesta segunda-feira (23) o mandado de prisão preventiva contra G.L.M, de 20 anos de idade, pelo homicídio de seu companheiro, ocorrido em outubro do ano passado.

Edésio Silva Arantes, de 52 anos, foi morto a golpes de faca no dia 27 de outubro, na porta de sua residência, no Jardim das Paineiras, em Rondonópolis. G.L.M tinha um relacionamento amoroso com a vítima e foi até a casa dele e o chamou ao portão. Quando a vítima saiu, recebeu um abraço da investigada que, em seguida, o atingiu no peito com um golpe de faca.

A vítima não teve qualquer chance de defesa, foi socorrida, mas morreu ao dar entrada no hospital de Rondonópolis.

INDICIAMENTO E PRISÃO

O inquérito policial sobre o homicídio foi concluído pela DHPP em novembro do ano passado, com o indiciamento da investigada por homicídio qualificado.

Com a decretação da prisão de G.L.M., pela 1a Vara Criminal de Rondonópolis, as equipes da DHPP realizaram diligências para a localização da investigada que, desde a época do crime, vinha se escondendo, inclusive, não residia mais no endereço informado quando foi interrogada pela Polícia Civil.

Os policiais a localizaram em uma residência, no bairro Jardim Eldorado. A diligência para encontrar a investigada contou com o apoio do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Rondonópolis. Contra ela há uma ocorrência criminal anterior, de setembro de 2021, por lesão corporal causada por faca contra outro ex-namorado

Após o cumprimento do mandado de prisão, ela foi encaminhada à cadeia feminina de Rondonópolis.