Polícia Civil prende mulher que tentava realizar saque de R$ 150 mil de golpe pela internet

Uma mulher que tentava realizar um saque no valor de R$ 150 mil oriundo de golpe de estelionato eletrônico, aplicado contra uma vítima do estado de Goiás, foi presa em flagrante pela Polícia Civil, na tarde de sexta-feira (20.01), em ação da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI).

A prisão da suspeita de 30 anos ocorreu após o setor antifraudes de agência bancária do bairro Quilombo em Cuiabá entrar em contato com a equipe da DRCI informando que uma mulher estava no banco tentando sacar um alto valor em dinheiro, aparentemente decorrente de uma ação fraudulenta.

Imediatamente a equipe da DRCI iniciou as investigações conseguindo identificar o registro da ocorrência feito pela vítima do estado de Goiás, relatando a situação de golpe do “falso intermediador de venda” na compra de um trator no valor de R$ 150 mil. Com base nas informações, foi possível descobrir que o valor para compra do veículo foi transferido via pix para conta-corrente em nome da golpista.

Diante das evidências, os policiais da DRCI foram até a agência bancária, onde realizaram a prisão em flagrante da mulher. Ele foi conduzida à DRCI, onde após ser interrogada pelo delegado João Paulo Firpo, foi autuada em flagrante pelo crime de fraude eletrônica.

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos no crime.