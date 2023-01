Polícia Civil prende três suspeitos de armar bombas caseiras para explodir caixa eletrônico

Três suspeitos de colocar bombas caseiras para explodir um caixa eletrônico de um banco, na cidade de Nova Lacerda, região oeste do estado, foram detidos em flagrante pela Polícia Civil nesta sexta-feira (27.01).

A Polícia Civil foi acionada na madrugada de sexta-feira sobre a tentativa de explosão do caixa eletrônico do Bradesco e de imediato, equipes das Delegacias de Comodoro e de Campos de Júlio, com o apoio da Polícia Militar, seguiram para o banco, com a perícia da Politec.

Durante a análise do local, haviam indícios de que o fato teria sido cometido por criminosos da região, considerando a elaboração e execução da ação. Com a análise das imagens de comércios próximos ao banco foi possível identificar alguns suspeitos. Em diligências ininterruptas, as equipes policiais iniciaram buscas para localizar os suspeitos identificados e possíveis testemunhas.

Após algumas informações coletadas, a Polícia Civil chegou aos três envolvidos na explosão do caixa eletrônico, sendo um adulto de 25 anos e dois adolescentes, de 16 e 17 anos, todos com passagens criminais.

Os suspeitos confessaram o crime e afirmaram que se reuniram para realizar o furto com explosivo e, para isso, adquiriram 11 caixas de fogos de artifícios, que foram desmontados para a confecção de duas bombas caseiras utilizadas na tentativa de explosão. Um dos adolescentes vendeu o próprio aparelho celular para comprar os fogos de artifício.

O trio explodiu a primeira bomba caseira às três da manhã e a segunda às 03h05, que causaram danos em paredes e vidraças da agência. Mesmo com as duas explosões, eles não conseguiram abrir o caixa eletrônico. Posteriormente tentaram abrir o caixa com pancadas de barras de ferros, também sem êxito, porém, subtraíram cartões bancários e alguns objetos eletrônicos, descartando alguns durante a fuga.

Depois de sair do banco, o trio fugiu para a BR-174 e se escondeu em uma pastagem até o dia amanhecer. Os três foram localizados pelos policiais dentro da cidade.

A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do adulto pelos crimes de furto qualificado (uso de explosivo e majorado por ter sido cometido em período noturno), além de associação criminosa majorada pela participação de adolescentes. Já os adolescentes foram autuados por ato infracional análogo a furto qualificado e associação criminosa.