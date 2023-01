Polícia cumpre busca e apreensão na casa de filho de deputado investigado por duplo homicídio

Equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá (DHPP) cumprem nesta segunda-feira (23) mandados de busca e apreensão na residência de C.A.G.B. de 57 anos, investigado por um duplo homicídio ocorrido na semana passada, na Capital.

O delegado responsável pela investigação, Marcel Oliveira, representou pelo pedido de busca, que teve parecer favorável do Ministério Público e foi deferido pela juíza da 1ª Vara de Violência Doméstica de Cuiabá.

Equipes da DHPP estão, neste momento, no endereço do investigado pelo homicídio qualificado.

Crime e prisão

Thays Machado, de 44 anos e William César Moreno, de 30 anos, foram mortos com disparos de arma de fogo no momento em que saíam de um edifício residencial, no bairro Alvorada, em Cuiabá. A Delegacia de Homicídio foi acionada assim que foi comunicada sobre o crime e iniciou o trabalho investigativo, que identificou como autor dos disparos, C.A.G.B., de 57 anos.

As vítimas foram mortas ainda na calçada do prédio. O casal foi até o edifício Solar Monet, onde mora a mãe de Thays, para deixar um veículo na garagem e ao sair na portaria para aguardar a chegada de veículo de transporte por aplicativo, as vítimas foram surpreendidas por C.A.G.B., que conduzia um veículo modelo Renault Kwid, e fez os disparos contra Thays e William, que morreram na calçada do prédio.

O autor do duplo homicídio foi preso em flagrante, horas após o crime, em uma fazenda na região do município de Campo Verde. A prisão foi resultado de um trabalho integrado da Polícia Civil, por meio da DHPP de Cuiabá e a Delegacia de Campo Verde, que realizou diligências contínuas para a localização do autor do crime.

Após cometer o crime, o autor fugiu do local e a DHPP iniciou as diligências, acionando unidades da Capital e do interior a fim de localizá-lo. A equipe do Núcleo de Inteligência da DHPP apurou que o autor dos homicídios estava escondido em uma fazenda, na região de Campo Verde. Na fazenda, as equipes policiais localizaram o veículo usado pelo suspeito para cometer os homicídios. O Renault Kwid estava guardado em um galpão de tratores da fazenda. Também foram apreendidas uma pistola, carregadores, celulares e um canivete tático.

As informações foram repassadas à delegacia da Polícia Civil no município, que fez as buscas na propriedade com apoio da Polícia Militar local e prendeu o autor dos homicídios.

Após a lavratura do flagrante na Delegacia de Campo Verde, C.A.G.B. foi apresentado em audiência de custódia e depois encaminhado para Cuiabá, onde teve a prião preventiva decretada pela 1a Vara da Violência Doméstica da Capital.