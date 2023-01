Polícia Militar prende 2,2 mil pessoas e apreende 560 kg de entorpecentes durante operação

A Polícia Militar de Mato Grosso conduziu mais de 2,2 mil pessoas para a delegacia, e apreendeu 560 quilos de entorpecentes e 190 armas de fogo entre 1º de dezembro de 2022 e 1º de janeiro de 2023, em todo o Estado. As ações de policiamento foram intensificadas por meio da Operação Final de Ano, lançada oficialmente no dia 16 de dezembro, e que durou até o último domingo (1º).

Os dados foram divulgados pela Superintendência de Planejamento Operacional e Estatística da PMMT (SPOE) nesta segunda-feira (02). De acordo com o órgão, neste período foram registrados 4.283 boletins de ocorrências, que resultaram em 930 prisões em flagrante e 152 cumprimentos de mandados de prisão, após abordagens e checagens. Ainda entre as ocorrências registradas, 514 foram relacionadas a tráfico e uso ilícito de entorpecentes, com grandes apreensões.

Durante a Operação de Final de Ano, no dia 23 de dezembro, uma ação integrada entre a PM e Polícia Rodoviária Federal resultou na prisão de um homem e na apreensão de 200 quilos de cocaína, que estavam escondidos em um caminhão que trafegava em Vila Rica.

Entre as 166 armas de fogo e 24 simulacros apreendidos, destaca-se a recuperação rápida de 28 armas que foram furtadas de uma casa de pesca, em Sorriso, no dia 28 de dezembro. Em 24 horas, todo o material foi encontrado e cinco suspeitos envolvidos no crime foram presos.

Operação Final de Ano

A operação intensificou as ações de policiamento em todos os 15 Comandos Regionais, disponibilizando o efetivo militar em horário extra, por meio da Jornada Extraordinária, implementada pelo Governo de Mato Grosso.

Estiveram nas ruas todo o efetivo ostensivo e parte do efetivo administrativo, bem como todas as unidades especializadas da PMMT, como o Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran), Regimento de Policiamento Montado (Cavalaria) e Batalhão de Proteção Ambiental (BPMPA), além do apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).