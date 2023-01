Polícia prende representante de facção envolvido no assassinato de comerciante em shopping popular

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis cumpriu, nesta quarta-feira (25), a prisão de um dos envolvidos no homicídio do comerciante Jadson Ramalho de Oliveira, ocorrido dentro do shopping popular da cidade, no dia 31 de dezembro.

M.W.R., de 25 anos, foi abordado e preso no bairro Vila Mamed. Ele é um representante de uma facção criminosa que estava coagindo vendedores de cigarros contrabandeados em Rondonópolis. M.W. foi indicado pela facção para mapear os comerciantes e também fazia as entregas, recolhimento de valores, cobranças e era responsável por levar eventuais conflitos aos seus superiores.

A equipe descobriu que no dia da morte de Jadson Ramalho, o preso foi ao estabelecimento da vítima pela manhã para conversar. Jadson, que também vendia o produto, não cedeu às imposições da facção, e acabou sendo executado.

Investigação e autor

Os policiais civis conseguiram identificar o executor do crime, Edresson Fábio Vieira Souza, de 29 anos, que teve a prisão preventiva decretada após representação da autoridade policial. No entanto, ele encontra-se foragido e é procurado pelas forças de segurança.

A Polícia Civil apurou ainda que, além de coagir quem vendia os cigarros contrabandeados, a facção determinou que comerciantes somente poderiam adquirir os produtos do referido grupo e ainda teriam que repartir parte do lucro obtido. De acordo com a investigação, a vítima não estava seguindo à risca as exigências da facção e acabou tendo a morte decretada pelo grupo.

As investigações prosseguem agora para identificação do condutor da motocicleta utilizada na ação criminosa e também de outros membros da facção criminosa que possam ter envolvimento na morte do comerciante.