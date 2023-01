Pombo com mochila cheia de droga é detido em prisão no Canadá

Um pombo foi detido no mês passado em uma prisão no Canadá depois que foi descoberto carregando uma mochila que continha metanfetamina, informou o Globe and Mail.

A ave foi encontrada e posteriormente capturada na instalação da penitenciária Pacific Institution, perto de Vancouver, após os oficiais notarem o animal voando com uma carga suspeita.

“Minha reação inicial foi de choque por causa de todos os avanços em tecnologia e o número de drones que vimos”, disse John Randle, presidente regional do Pacífico do Sindicato dos Oficiais Penitenciários Canadenses. “O fato de estar amarrado a um pombo é anormal”.

De acordo com Randle, o pombo foi apreendido no muro da penitenciária depois que a equipe preparou uma armadilha.

“[O animal] foi localizado por agentes penitenciários e oficiais de inteligência de segurança quando estavam fazendo a patrulha padrão em toda a unidade”, disse o oficial ao Global News. “Foi quando eles avistaram o pássaro com o pacote.”

Randle afirma que nunca viu traficantes com asas em seus 13 anos como agente penitenciário e brinca que seria mais fácil fazer as drogas pousarem em um local específico se tivessem usado um drone.

Ele também observou que os criminosos tiveram que voltar aos métodos tradicionais para levar drogas para os presos.

“Eles retrocederam em tecnologia”, explica. “Talvez seja por causa de todo o trabalho que fizemos para interceptar drones, que eles estejam tentando encontrar novas maneiras de contrabandear sem serem detectados.

”Embora o incidente do pombo esteja atualmente sob investigação, Randle disse que a criatividade dos contrabandistas deveria ser uma “grande preocupação para todos”.

“A introdução de drogas nas prisões federais está se tornando uma grande crise”, afirma. “Todo o objetivo das prisões é reabilitar e libertar as pessoas na sociedade como cidadãos cumpridores da lei, [então] introduzir drogas é assustador, especialmente uma droga como a metanfetamina”.