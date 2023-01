Prazo para fazer cadastro no sistema da Sema-MT termina dia 1º de fevereiro

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) orienta as pessoas físicas e jurídicas que utilizam o Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (Sisflora 1.0) a realizarem o cadastro ou atualizarem os dados no Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGA). O prazo para a inserção dos dados vai até o dia 1º de fevereiro de 2023. Isso garantirá que a migração de dados do Sisflora 1.0 para o Sisflora 2.0 ocorra normalmente.

A atualização de dados vale para todos os responsáveis técnicos, proprietários, e representantes legais e é essencial para a implantação das melhorias previstas no Sisflora 2.0. A Coordenadoria Créditos e Recursos Florestais da Sema-MT estima que cerca de 3 mil cadastros ativos, que podem chegar a 9 mil usuários, devem ser atualizados.

Todo o saldo de produtos florestais que estiver no Sisflora 1.0 será migrado para o Sisflora 2.0. O novo sistema será completamente integrado ao Sistema DOF+ Rastreabilidade, que é a ferramenta de emissão, gestão e monitoramento do Documento de Origem Florestal (DOF) do Governo Federal.

“Com a implantação do novo Sisflora 2.0, todos devem ter o cadastro no sistema SIGA, e isso irá garantir o acesso aos créditos florestais que já estão disponíveis no atual Sisflora 1.0. A partir do dia 2 de fevereiro, haverá o fechamento do sistema Sisflora 1.0 para novas inserções, e só será possível o acesso de quem teve os dados migrados”, explica a coordenadora Crédito e Recursos Florestais, Tatiana Arruda.

A migração efetiva dos dados começa no dia 2 e vai até o dia 12 de fevereiro, período em que é proibida a retirada e exploração madeireira, minimizando os impactos em período chuvoso. Portanto, neste período, não haverá necessidade de utilização dos sistemas.

Como se cadastrar no SIGA

Para se cadastrar, é necessário acessar o site da Sema-MT, clicar no menu esquerdo “SIGA” e, a página inicial do sistema, selecionar a opção “criar uma conta”. Após o cadastro inicial e validação do e-mail inserido, é necessário logar novamente no sistema e completar o cadastro até o final, preenchendo as abas com dados pessoais, endereço, contato, profissões e documentos. O sistema SIGA é o cadastro único e obrigatórios a todos os usuários dos serviços da Sema.

Novo Sisflora 2.0

A Sema-MT iniciou a implantação do novo Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (Sisflora) 2.0, que possibilitará a implementação efetiva da cadeia de custódia em Mato Grosso, e rastreamento do produto florestal desde a extração da madeira, até a destinação final.

A cadeia de custódia vai trazer segurança, controle e monitoramento do volume autorizado na exploração florestal e o volume efetivo transportado. A madeira passa a ter rastreabilidade, e chega ao consumidor final com a garantia de que foi retirada de forma legal da natureza.

O Sisflora é um sistema estadual que tem como objetivo o monitoramento e controle da comercialização e o transporte de produtos florestais em Mato Grosso. Para conferir todas as instruções e o cronograma de implantação, acesse a Cartilha: Tudo que você precisa saber sobre o novo Sisflora 2.0.