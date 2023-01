Prefeita que não aceita vitória de Lula deve entregar o cargo nesta terça-feira

A prefeita do município de Carlinda, Carmelinda Martinez (UB), que anunciou a renúncia do cargo após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano, deverá formalizar sua saída nesta terça-feira (3). Por enquanto, ela segue como a chefe do Poder Executivo.

O atraso de dois dias se dá por conta do rito. A renúncia tem que passar pelo presidente da Câmara de Vereadores, que não está na cidade. Segundo a imprensa cuiabana, a prefeita já teria feito contato por telefone e anunciado ao chefe do Legislativo a decisão. Carmelinda precisa entregar uma carta-renúncia.

Após o pedido formalizado, a renúncia é confirmada à Justiça Eleitoral, para dar início à transição do cargo ao vice-prefeito, padre Fernando de Oliveira Ribeiro (MDB).