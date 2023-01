Prefeito de 18 anos é o negro mais jovem a governar uma cidade dos Estados Unidos

Os eleitores de Earle, no estado americano do Arkansas, elegeram o prefeito negro mais jovem da história dos Estados Unidos, nas últimas eleições. Jaylen Smith, de 18 anos, governa agora a pequena cidade de 2.000 habitantes, segundo o censo de 2020.

Smith formou-se no ano passado no ensino médio e decidiu disputar as eleições municipais com o apoio dos colegas de escola. Apesar de confiante de que conseguiria vencer Nemi Matthews, de 60 anos, ficou em choque quando houve a confirmação do resultado das urnas. Ele recebeu 218 votos, e o adversário levou 139.

Várias gerações de sua família viveram na cidade, e ele contou ao New York Times que nunca teve planos de abandonar o local onde nasceu para buscar oportunidades em outras regiões.

“Por que eu deveria ir para um outro lugar para ser importante, se eu posso ser importante aqui em Earle?”, questionou Smith.

Entre suas propostas de campanha está o compromisso de atrair um grande supermercado para o município. Ele explicou ao Today que a população idosa não tem condições de percorrer longas distâncias para fazer compras e enfrenta dificuldades para comprar mantimentos.

O novo prefeito também conquistou votos com a promessa de melhorar o transporte da cidade, dar atenção à segurança pública e fechar buracos nas ruas.

Smith ficou feliz com a eleição e também com a repercussão da vitória. “É incrível! Gerações e gerações vão ler sobre este momento histórico”, comentou ele sobre o feito que alcançou.