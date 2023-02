Prefeito de Rondonópolis inaugura área de lazer no bairro Serra Dourada

A população do bairro Serra Dourada, em Rondonópolis foi contemplada com uma praça e espaço de lazer que fica na rua 12, quadra 02. A inauguração aconteceu nesta terça-feira (31) com a presença do prefeito José Carlos do Pátio, secretários municipais e vereadores.

O objetivo da inauguração do espaço é propiciar integração, saúde e bem-estar aos moradores.

O prefeito destacou que somente nesta semana serão inauguradas cinco áreas de lazer.

“A população de Rondonópolis, trabalha muito e precisa de um local arejado para estar com a família e amigos”, finalizou Zé do Pátio.