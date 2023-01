Prefeitura de Rondonópolis realiza ação de fechamento do Janeiro Branco

Janeiro Branco é uma campanha nacional voltada para chamar a atenção da população para os cuidados com a saúde mental de todos. Após um mês repleto de atividades, a Prefeitura Municipal de Rondonópolis realiza uma grande ação aberta ao público no Centro Poliesportivo Padre Lothar durante a manhã de sábado (28).

O evento reforça a temática abordada neste ano da saúde mental ser um problema de saúde coletiva necessitando ser enfrentado em comunidade tendo como foco também os servidores público, em especial os profissionais de saúde do município e do Estado.

“Esse ano através da Secretaria Municipal de Saúde a gente fortaleceu e ampliou as ações de saúde mental principalmente focado nos trabalhadores das unidades básicas de saúde, ESF e PSF. As nossas equipes de saúde mental foram atender os funcionários em seus locais de trabalho. Organizamos durante todo o mês atendimentos para as unidades que se colocaram à disposição para realização do projeto”, explicou o gerente do Departamento de Ações Programáticas, Leonardo Campos.

A ação ofertará práticas esportivas, atividades culturais, espaço de convivência e interação intergeracionais, entre outros, visando garantir o fortalecimento e ampliação da saúde mental de toda população. Fruto de parceria das secretarias municipais de Cultura e Esporte, Ciência e Tecnologia, Promoção e Assistência Social, Saúde, Educação e a Diretoria Regional de Educação do Governo de Mato Grosso.

“A gente finaliza o mês com esse grande encontro dia 28 pensando justamente em mostrar que o problema de saúde mental não é necessariamente um problema biológico ou de relação familiar, ele é um processo multifatorial que acarreta no sofrimento e que atrelado a uma boa convivência, uma boa comunicação, ter espaço para práticas esportivas fortalece não só o corpo, mas também a saúde mental das pessoas”, finalizou Campos.