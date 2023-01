Prefeitura entrega documentos definitivos para moradores do jardim Tropical

Dignidade. Essa pode ser a palavra que define o ato de entrega dos títulos definitivos de imóveis para moradores do Jardim Tropical. Eles estiveram no gabinete do prefeito José Carlos do Pátio para fazer a assinatura e receber os documentos elaborados por meio do programa de regularização fundiária realizado gratuitamente pelo município.

A comunidade, na época em que começaram as tratativas de regularização, contou com o apoio do então vereador Juary Miranda, que também foi morador da região. Sua esposa, Sônia Miranda, deu sequência no trabalho e continuou articulando junto à Prefeitura para a liberação dos documentos.

“Hoje é um dia que lembramos muito do vereador Juary Miranda. O sonho dele era entregar essas escrituras para a população. Em uma semana estamos relembrando uma pessoa muito importante que foi o Juary, com a inauguração da CMEI Anterina Miranda e a entrega dos documentos. Essas escrituras vão liberar os proprietários para fazer financiamento, ampliar e reformar a casa. É cidadania, é dignidade, a propriedade agora é dela”, destacou o prefeito José Carlos do Pátio.

Moradora há cerca de 20 anos do Jardim Tropical, Natalina Aparecida, conhecida como dona Branca, não disfarçou a emoção de receber o documento que dá posse ao seu imóvel. “Toda a equipe da Prefeitura foi magnífica, atendeu nossos pedidos com carinho e sempre nos tratou com dignidade. Agradeço por receber essa benção na minha mão”, ressaltou.

Desta vez foram 30 proprietários beneficiados com o programa, mas como lembrou a secretária de Habitação e Urbanismo, Huani Rodrigues, só na atual gestão já foram cerca de 23 mil títulos definitivos de imóveis entregues gratuitamente para a população.