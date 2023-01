Prefeitura reabre 10 leitos de UTI para Covid-19 no Hospital de Retaguarda

A Secretaria Municipal de Saúde reabriu esta semana 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atender pacientes com Covid-19 no Hospital Municipal Antônio dos Santos Muniz (Hospital de Retaguarda). O hospital também reabriu nove leitos de enfermaria exclusivos para internações em decorrência da doença.

A UTI do Hospital de Retaguarda estava funcionando com leitos clínicos, que recebiam pacientes com outras doenças. Com o crescimento de internações de moradores locais, a Saúde optou em reabrir os leitos, que passaram então a funcionar exclusivamente para a Covid-19.

De acordo com a diretora Geral da Rede Hospitalar e Urgência e Emergência do Município, Cláudia Regina Wandeveld, os 10 leitos de UTI do Hospital de Retaguarda, que são mantidos com recursos próprios municipais, passam a receber pacientes residentes em Rondonópolis diagnosticados com Covid-19.

A medida de reabertura foi tomada para atender pacientes locais, para que não precisem ser transferidos para Cuiabá. Atualmente, conforme explica a diretora, a referência para internações de pacientes com Covid-19 moradores de Rondonópolis é o Hospital Metropolitano na capital, e nem sempre há vagas disponíveis quando necessário.

Cláudia destaca, contudo, que apesar da alta no número de casos de Covid-19 nas últimas semanas na cidade, a maior parte dos infectados, entre 90% e 95% deles, não apresentam gravidade, sendo tratados como casos clínicos com acompanhamento domiciliar. O percentual de pacientes que necessita de internação fica em torno de 10% a 5%.

Conforme o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (4) pela Secretaria Municipal de Saúde, oito pacientes de Rondonópolis estavam internados em decorrência da Covid-19, destes, três estavam internados no Hospital de Retaguarda. Outras 177 pessoas seguem em tratamento domiciliar.