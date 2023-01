Presente na primeira sessão ordinária de 2023, Pátio prega harmonia junto à Câmara sob novo comando

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (PSB), fez uma visita de cortesia ao novo presidente da Câmara de Vereadores, vereador Junior Mendonça, durante a primeira sessão ordinária do Poder Legislativo de 2023. O parlamentar conduzirá os trabalhos na Casa de Leis no biênio 2023/24.

Em entrevista, o prefeito pregou a harmonia entre os Poderes municipais. “É uma nova Mesa [Diretora], uma nova equipe. É muito importante que todos tenham consciência de que são Poderes constituídos e independentes. Quero aqui ressaltar a harmonia que estamos tendo, pois quando há harmonia é que as coisas fluem”, argumentou.

Como exemplo, Pátio trouxe números. Segundo afirma, somente em 2022, o Poder Executivo investiu mais recurso público que mandatos anteriores inteiros. “Isso passa pela Câmara. Tudo o que é feito passa pelo Poder Legislativo. Por isso, essa relação é tão importante”.

O prefeito de Rondonópolis lembrou, ainda, a relação amistosa junto aos presidentes da Câmara em Legislaturas passadas recentes, Claudio da Farmácia (MDB) e Roni Magnani (PSB).

OPOSIÇÃO

Pátio foi questionado sobre a composição das Comissões Permanentes, em especial a de Constituição e Justiça, uma das mais importantes da Casa de Leis. Isso porque quem assumiu a como presidente foi o vereador subtenente Guinancio, que se firmou como parlamentar de oposição desde o início da Legislatura. “Acredito que ele [Guinancio], antes de mais nada e acima de tudo, é um cidadão, um estadista. Por isso, eu tenho a certeza de que o vereador irá sempre defender os interesses da nossa cidade.

NOVO GOVERNO

Pátio esteve em Brasília na primeira semana de 2023. Viajou para acompanhar a posse do presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e por lá ficou. Segundo ele, articulando a vinda de recursos federais para Rondonópolis, bem como a retomada de projetos. Fato que nos últimos quatro anos, gestão Jair Bolsonaro (PL), o prefeito de Rondonópolis teve acesso, talvez, mais restrito em Brasília. Em momentos, chegou a criticar publicamente o antigo presidente.

Com a vitória de Lula, Pátio projetou a retomada de projetos, em especial voltados à habitação. Também no radar, a visita de representantes do governo federal a Rondonópolis. “Hoje é uma questão de agenda. O ministro Flávio Dino (Justiça), já me antecipou a vontade de vir e conhecer Rondonópolis. Também conversei com o vice [presidente] Geraldo Alckmin sobre o fortalecimento dos distritos industriais. Agora, vamos ver a possibilidade”, disse o prefeito.

Sobre investimentos, o prefeito lembrou obras atualmente tocadas com recursos exclusivamente municipais, além de parceria com o Estado e emenda. “Acho que este 2023 vai ser um ano muito positivo. Estamos com emendas, recursos em caixa para investimentos e obras, como nos distritos industriais. Estamos indo bem, dando estruturação. Temos uma emenda do nosso senador, Wellington Fagundes (PL), além de recurso estadual, para a duplicação do nosso Anel Viário, entre outros projetos”, destacou. “Agora, talvez tenhamos um pouco de dificuldade por conta do corte do ICMS. Isso está repercutindo nos municípios. Algo que ocorreu ainda no governo anterior. Os municípios não tem condições de suportar se não voltar essa arrecadação que tínhamos antes”, completou.