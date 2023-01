Presidente do STJ derruba intervenção estadual na Saúde de Cuiabá

O Tribunal Superior de Justiça (STJ) derrubou a intervenção estadual na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, iniciada no último dia 28. Por decisão da presidente, ministra Maria Thereza de Assis Lima, está suspensa a decisão do desembargador Orlando Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), que determinou a atuação após denúncias de escândalos na Pasta.

A decisão da presidente atende a um recurso impetrado pelo prefeito da capital, Emanuel Pinheiro (MDB), contra a decisão no TJ, na última terça-feira (4). Segundo a ministra, “a intervenção poderá causar mais danos que benefícios à população local”.

Com isso, até que o pedido do Ministério Público Estadual (MPE) seja julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que segue em recesso e deve retomar os trabalhos na próxima semana. Foi a pedido do MPE que o desembargador havia autorizado a intervenção.

“A intervenção poderá causar mais danos do que benefícios à população local. Basta ver que, provisoriamente – lembro, trata-se de uma decisão liminar –, será desconstituída toda a organização da Secretaria Municipal de Saúde, o que autoriza antever o grande risco de inviabilizar a execução das políticas públicas estabelecidas pela administração em uma área tão sensível e premente de atenção básica como é a saúde pública”, consta no despacho da presidente do STJ.

O pedido de intervenção feito pelo MPE se baseou na alegação de descumprimento reiterado de decisões judiciais. O desembargador relator, Orlando Perri, reconheceu esse descumprimento em dois processos, relacionados à proibição de contratações temporárias e à realização de concurso público para cargos de maior necessidade no setor.

Ainda no despacho, a ministra do SJT reconheceu a gravidade dos descumprimentos das decisões judiciais, mas argumentou que uma decisão liminar “tão drástica” não se justifica. “Não parece ser razoável, muito menos proporcional”, diz.

Com a decisão, o Município de Cuiabá retoma a gestão da Secretaria Municipal de Saúde.

ROMBO

Boletim do interventor nomeado pelo governador Mauro Mendes, Hugo Fellipe Lima, para gerir a Saúde Municipal de Cuiabá após a intervenção do Governo do Estado na Pasta aponta um rombo no caixa do órgão municipal em mais de R$ 350 milhões.

Somente com despesas a pagar da Secretaria de Saúde e Empresa Cuiabana de Saúde nos anos de 2020 a 2022 com fornecedores, despesas sem contratos, INSS e FGTS o montante chega a R$ 356 milhões, como consta no documento.

Mesmo com o alto valor das dívidas atrasadas, apuradas até o presente momento, o interventor encontrou, na data do início da intervenção, em todas as contas da Secretaria e da Empresa Cuiabá de Saúde, o saldo de R$ 5,6 milhões.

A gestão municipal de Cuiabá contesta os valores e diz que o documento não considerou valores que a Pasta teria a receber, incluindo repasses do próprio governo estadual.

Ainda segundo Lima, apenas em 2022 o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) deixou de pagar mais de R$ 164 milhões em despesas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Em nova petição, o interventor chamou a situação de “tenebrosa”.

“A atual situação é tão tenebrosa, que o órgão não vem honrando com suas despesas essenciais, como tarifas de água e energia, correndo o risco da interrupção dos serviços a qualquer momento, além de onerar os cofres públicos com os juros e multas devidos”, escreveu.