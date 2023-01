Preso por estupro é linchado e encontrado morto com pés e mãos amarrados

Um homem, de 37 anos, foi vítima de um linchamento na madrugada da segunda-feira (2). O corpo foi encontrado com as mãos e os pés amarrados, por volta das 8h, na rua Belo Horizonte, na Vila Nova Galvão, zona norte de São Paulo.

Na madrugada desta terça-feira (3), dois suspeitos de participar do crime se entregaram e outro suspeito foi preso pela Polícia Militar. A vítima, Cláudio Onor, havia sido presa em 2010 por prática de estupro de vulnerável de uma menina de seis anos.

A Polícia Militar foi acionada. Familiares da vítima informaram que Cláudio foi capturado em frente a sua casa, por volta de 2h da segunda, por quatro homens desconhecidos.

Enquanto as equipes preservavam o local do corpo, uma testemunha procurou os agentes e relatou que teria presenciado a tortura. A pessoa que preferiu não ser identificada disse que os homens agrediram a vítima com objetos como caibros e uma pá, e em seguida abandonaram o corpo.

A testemunha informou ainda características dos suspeitos. Mais tarde durante patrulhamento pela região, a polícia conseguiu localizar um deles. O homem foi detido e encaminhado para o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), onde o caso é registrado.

Segundo a Polícia Militar, enquanto os agentes apresentavam a ocorrência no DHPP, dois suspeitos de participarem do crime se entregaram em delegacias diferentes. Um deles foi ao 33° DP de Pirituba/Vila Magalot e outro pelo 39° DP da Vila Gustavo.

O caso foi registrado como homicídio pelo 73º Distrito Policial (Jaçanã), que requisitou assessoramento ao DHPP.