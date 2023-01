Primeira sessão ordinária da Câmara é marcada por presença de autoridades e sociedade civil

De forma solene, a Câmara de Vereadores de Rondonópolis realizou a primeira sessão ordinária da Casa de Leis no ano de 2023 nesta quarta-feira (11). O Poder Legislativo se manteve em recesso durante as festividades de fim de ano e durante a primeira semana de janeiro. Na retomada dos trabalhos, a presença de autoridades e representantes de setores importantes da sociedade civil. A Casa de Leis reinicia a atual Legislatura sob o comando do novo presidente, vereador Junior Mendonça (PT) e dos novos líderes das comissões permanentes.

Mendonça preside a Câmara durante o biênio 2023/24 e terá pela frente desafios como manter a harmonia entre os Poderes municipais e dar continuidade a projetos em áreas de interesse. “Nós não temos partido nem separação de Poder, nosso único lado é o do cidadão rondonopolitano. Por isso, a Câmara vai preservar a harmonia e autonomia dos Poderes. A população é nosso patrão e vamos trabalhar pra entregar o que ela merece”, afirmou.

Sobre a expectativa frente à Casa de Leis, Mendonça projeta: “a assinatura Junior Mendonça será modernizar o Legislativo, instrumentalizar os vereadores e dar seguimento ao concurso público. Serão essas as nossas três primeiras prioridades”, diz.

Também presentes na primeira sessão ordinária de 2023, estavam representantes da sociedade civil organizada, além do prefeito José Carlos do Pátio (PSB).

ALINHAMENTO POLÍTICO

Júnior Mendonça é vereador pelo PT, partido alinhado ao do chefe do Poder Executivo. “Com certeza, esse alinhamento político vai ajudar na continuidade da harmonia, vai favorecer a sociedade”, argumenta. “Já conversamos com as instâncias superiores do nosso partido, nosso presidente eleito [Lula] irá nos receber, assim com ao prefeito, e traremos para a nossa cidade políticas públicas de qualidade”.

Sobre os momentos de embate, Mendonça diz à reportagem: “A recepção das demandas do Executivo, nós encaramos com naturalidade. Somos um Poder autônomo e independente, mas vamos buscar fazer fluir peso e contrapeso, em respeito à nossa Constituição Federal”.

PRIMEIRO PETISTA

O vereador Junior Mendonça (PT) se tornou o primeiro parlamentar petista a se tornar presidente da Câmara de Vereadores de Rondonópolis. A cerimônia de posse ocorreu na última segunda-feira (2).

Além de Mendonça, também foi empossada a nova Mesa Diretora para o biênio 2023/2024. Pouca mudança em relação à composição na mesa comandada pelo então presidente Roni Magnani (PSB). Além de Mendonça com presidente, Marildes Ferreira (PSB) assume como primeira secretária, o investigador Gérson (MDB) primeiro vice-presidente, Reginaldo dos Santos (SD) segundo vice-presidente e o vereador Ozeias Reis (PP) como segundo secretário.

COMISSÕES

Ainda durante a primeira sessão solene, foram apresentados os vereadores representantes das chamadas Comissões Permanentes nos próximos dois anos de Legislatura.