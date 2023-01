Procon confirma ao menos 12 postos de combustíveis notificados em Rondonópolis

A unidade do Procon em Rondonópolis confirmou, ainda na manhã desta quinta-feira (05), pelo menos 12 postos de combustíveis notificados em todo o município por aumentos repentinos e considerado abusivos no preço dos combustíveis, em especial a gasolina. Ontem (4), o número era o de sete estabelecimentos notificados.

Desde então, o trabalho dos agentes de fiscalização, porém, não parou. De acordo com a coordenadora da unidade local do Procon, o trabalho deverá seguir pelos próximos dias. “Nossos fiscais seguem atuando. Em caso de notificação, o responsável pelo estabelecimento tem o prazo de 24h para nos apresentar uma justificativa pelo aumento dos preços, como notas e outros documentos. Quando não justificado, o caso é passível de multa”, explica.

O aumento repentino se deu nesta primeira semana de 2023, acredita-se, após o fim da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) ainda no governo Jair Bolsonaro, que isentou a incidência de impostos federais Pis e Cofins sobre os preços. A medida foi encerrada no último dia do ano, 31 de dezembro. Em resposta, os postos elevaram os preços quase que imediatamente.

Ocorre que o atual governo Lula prorrogou, via Medida Provisória, a isenção por mais dois meses. “Até o dia 28 de fevereiro, os postos não podem elevar os preços, já que os efeitos da Medida Provisória são os mesmos. Sendo assim, não há motivo para esta mudança e o Procon segue fiscalizando”, argumenta Teixeira.

Em pelo menos um estabelecimento, o preço da gasolina foi encontrado a a cerca de R$ 7 o litro.

TRIBUTOS

As alíquotas de PIS/Pasep e Cofins que incidem sobre gasolina, álcool, querosene de aviação e gás natural veicular foram zeradas até 28 de fevereiro. A MP também zerou a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre a gasolina pelo mesmo período.

Já para diesel, biodiesel, gás natural e gás de cozinha, a isenção de imposto foi prorrogada até o final deste ano.

Vencidos os novos prazos, se não houver nova prorrogação, os impostos federais voltarão a incidir sobre os combustíveis.