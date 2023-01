Produção e consumo de leite caem no país em 2022, afirma USDA

O escritório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Brasília estimou, em relatório, que a produção de leite no Brasil deverá cair cerca de 5% neste ano, para 23,7 milhões de toneladas. No documento, o USDA afirma que para 2023, a projeção é de crescimento de 3,6%, para 24,5 milhões de toneladas. Em relação ao consumo, o órgão prevê recuo de 4% em 2022. Para 2023, no entanto, projeta alta de 3%.

Para produtos lácteos como queijo, leite em pó e manteiga, o USDA estima que a produção diminuiu em 2022 entre 1% e 5%, em razão, principalmente, dos elevados custos de produção, baixa disponibilidade de leite e redução da demanda do consumidor.

“O setor de lácteos brasileiro continuará enfrentando os desafios dos altos custos de produção em 2023” — USDA

“Parte dessa queda na produção será recuperada em 2023, já que a disponibilidade de leite aumenta, enquanto a demanda do consumidor se expande”, afirma o USDA. O consumo desses produtos terá uma queda entre 3% a 6% em 2022, mas o USDA espera que se recupere em 2023. “O setor de lácteos brasileiro continuará enfrentando os desafios dos altos custos de produção em 2023, bem como condições climáticas e econômicas imprevisíveis”, acrescentou.