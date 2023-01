Profissionais do Samu ficam emocionados ao reencontrar criança que foi salva após afogamento

Após 1 ano e dois meses de tratamento contínuo, familiares e o garotinho ‘Davi’, que foi salvo através da equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), composta pela Dra. Luciana Abreu Horta, o enfermeiro Tiago Monteiro e o soldado Macedo, em uma drástica circunstância, no qual, a criança chegou a perder os sinais vitais após se afogar em uma piscina de uma residência no bairro Granville, no dia 24 de outubro de 2021, e na data desta quinta-feira (12) tiveram um emocionante reencontro com os profissionais no pátio do Samu, em Rondonópolis-MT.

Entenda o caso

No dia 24 de outubro do ano de 2021, os pais da criança que na época tinha 1 ano e 8 meses estavam em uma confraternização e em determinado momento sentiram a falta do garotinho Davi e o encontraram afogado na piscina, os responsáveis agiram rapidamente e levaram o filho até o Hospital Municipal da Lions, a equipe do Samu foi acionada para reforço e a Dra. Luciana, o enfermeiro Tiago e o soldado Macedo juntos começaram o procedimento de reanimação em Davi, devido ele estar sem sinais vitais e com êxito a criança voltou a vida.

Foi encaminhado então para o P.A infantil e de lá transferido para a Unidade de Terapia Intensiva pediátrica do Hospital Santa Casa e ali o garoto permaneceu internado por algumas semanas até receber alta.

Os pais de Davi então decidiram levar o filho para o estado de São Paulo, onde ele permanece em tratamento e realiza o procedimento de traqueostomia.

Eles estiveram em Rondonópolis à passeio e antes de retornar para a capital paulista optaram em se encontrar com a equipe de profissionais do Samu que salvaram a vida do pequeno Davi.

“Nós demos a nossa vida para que o Davi voltasse, e graças à Deus a reanimação foi bem sucedida e é muito gratificante ver a melhora do Davi”, ressaltou a médica Luciana Horta.