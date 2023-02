Programação terá show para público cristão em Rondonópolis

Rondonópolis receberá, no próximo dia 18 de fevereiro, um dos maiores nomes da música cristão da atualidade. A cantora e influenciadora Isadora Pompeo se apresenta durante a Noite de Louvor e Adoração a Deus, no Ministério O Pescador Sal da Terra, a partir das 19h.

Este é o segundo ano do evento que foi criado, pelo Ministério, com o propósito de levar a Palavra de Deus ao maior número de pessoas possível, unindo entretenimento com show de música gospel, ministração, sorteios e palestras, durante o período de Carnaval. Em 2022, a cantora Gabriela Rocha foi a convidada especial, levando um público de mais de 2 mil pessoas à adoração.

A atração deste ano é cantora e compositora de música cristã contemporânea e influenciadora digital, com mais de 20 milhões de seguidores nas principais redes sociais. Com testemunho que impacta milhões de pessoas, Isadora Pompeo é referência na música e se destaca por suas canções que levam ao desejo de transformação de vida.

De acordo com o pastor e líder de jovens do Ministério, William Martins, o público esperado é formado pelas famílias de Rondonópolis e região. Os ingressos já estão disponíveis em diversos pontos de vendas pela cidade e também na sede da igreja, no bairro Buriti.

“É um evento para as famílias, sem faixa etária, pois entendemos que será um momento de comunhão, adoração e muita diversão na presença do Senhor. Enquanto há tantas festas que levam á destruição, este evento traz uma proposta de salvação e transformação de vidas, onde os jovens e seus familiares poderão desfrutar de uma noite cheia da Presença de Deus”, afirma o pastor.

JACIARA – No dia 17 de fevereiro, a cantora se apresenta na sede do Ministério em Jaciara.

INGRESSOS – Toda a renda arrecadada será revertida para as ações sociais do Ministério, que todos os anos realiza missões evangelísticas dentro e fora de Mato Grosso. Os ingressos podem ser adquiridos na sede do Ministério O Pescador Sal da Terra, na Avenida Casemiro de Abreu, 1046 – Parque Residencial Buriti.

A compra também pode ser feita online pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/noite-de-louvor-e-adoracao-com-isadora-pompeo-em-rondonopolis-mt/1831681. Outras informações: 66 99282 8077.