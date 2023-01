Rondonópolis consegue R$1,9 milhão para saneamento e já discute nova Estação de Tratamento de Esgoto

O Governo Federal confirmou a liberação de R$ 1,9 milhão para a construção de um novo reservatório de água que atenderá a região do Parque Universitário. O pedido já estava protocolado e foi um dos temas levados à série de reuniões com ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, pelo prefeito José Carlos do Pátio e os diretores do Sanear, Paulo José Correia e Hermes Ávila. Eles também discutiram outros investimentos e iniciaram as tratativas para a construção de uma segunda Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no município.

“No caso dos recursos para o novo reservatório o projeto já havia recebido aprovação técnica e a liberação não dependerá de nova apreciação pela equipe econômica, o que vai agi. Já a discussão sobre a nova ETE está em fase inicial, mas tivemos uma sinalização muito positiva por parte do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho”, disse o presidente do Sanear, Paulo José Correia.

Os investimentos para a nova ETE podem chegar a R$ 80 milhões e visam atender a demanda futura. Hoje a cidade já coleta e trata mais de 90% do esgoto produzido, mas a estrutura atual já está próxima do limite e o crescimento acelerado da cidade exige a ampliação da capacidade visando prevenir problemas nos próximos anos.

O prefeito e os diretores do Sanear também apresentaram outros projetos nas áreas de saneamento, habitação e infraestrutura. O saldo foi considerado positivo.

“Enquanto muitos descansavam no fim do ano, nós estávamos trabalhando na elaboração dos projetos e o esforço valeu a pena. Nesta semana já recebemos aqui a primeira equipe com representantes do Ministério das Cidades, do Banco do Brasil e da presidência da República. Eles vieram coletar dados sobre os pleitos que apresentamos e preparar a vinda do próprio ministro ao município”, comemorou Paulo José.

Além de visitar a Estação de Tratamento de Esgoto, a equipe do Governo Federal também visitou bairros e conheceu o Residencial Celina Bezerra. Na segunda-feira eles também participaram da inauguração da Escola Municipal Terezinha Silva de Souza.