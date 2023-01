Rondonópolis gera 350 empregos com carteira assinada em novembro

Rondonópolis encerrou o mês de novembro com saldo positivo de 350 admissões. É o que aponta o painel de informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado essa semana. O número registrado acompanha o índice que se mantém no azul desde o início desse ano o que mostra avanço na economia local.

O saldo de novembro ainda teve 44 contratações a mais do que foi verificado no mês anterior, que foi de 306. No total foram 3.685 novas admissões e 3.335 desligamentos. Rondonópolis ficou a frente de Várzea Grande que registrou saldo de 196 novos empregados em novembro.

Os dois únicos setores que seguraram o saldo positivo foram o do comércio, em primeiro lugar, com saldo de 203 novos empregados, seguido pelo setor de prestação de serviços que admitiu 196 trabalhadores.

O Caged registrou também que os profissionais mais requisitados foram os prestadores de serviços e vendedores do comércio em lojas e mercados. A proximidade com as festas de fim de ano é um dos principais fatores que podem ter estimulado as contratações, que fechou com saldo de 196 novas admissões.

Ainda segundo dados do Caged, os setores da indústria, construção e agropecuária fecharam o mês de novembro com saldo negativo, registrando, respectivamente, -1, -16 e -32 empregados.