Rondonópolis | Homem é assassinado na frente da mãe com vários tiros

Um homem identificado sendo Josimar Santos Alves, 29 anos, foi assassinado ao chegar em casa. O homicídio aconteceu na noite deste domingo (22), no bairro Parque Universitário, em Rondonópolis-MT.

Conforme as primeiras informações, a vítima estava na companhia da mãe e de algumas crianças dentro de um carro, ele dirigia um veículo Fiat Siena e ao estacionar, uma dupla em uma moto se aproximou anunciando o assalto.

Foi ordenado que a mãe da vítima e as crianças saíssem de dentro do carro e que Josimar colocasse as mãos apoiadas ao muro, neste momento iniciou os disparos.

Ele foi assassinado na frente da mãe e atingido com seis tiros, sendo um no ombro esquerdo, outro na mão direita, três disparos no crânio e um tórax.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e nada pôde ser feito a não ser constatar a morte.

Após o crime os suspeitos fugiram por rumo ignorado e ainda não foi informado se foi roubado algum pertence

Além do Samu, a Polícia Militar (PM), Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram no local.