Atendendo a determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a 1ª Vara Criminal de Rondonópolis retoma as sessões do Tribunal do Júri de forma presencial aberta à população.

Nesta segunda-feira (23), a partir das 9h, será realizado um julgamento. O Tribunal do Júri será conduzido pelo juiz Wagner Plaza.

A realização da sessão respeitará todas as medidas de segurança e os protocolos exigidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS).