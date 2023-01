Rondonópolis segue sendo a cidade que mais exporta em Mato Grosso

Rondonópolis tem mais um ano de resultados positivos nas exportações e chega a movimentar U$ 2,971 bilhões em exportações em 2022. Com crescimento de 36,9% nas exportações e 92,3% nas importações com relação a 2021, a cidade chegou ao final do ano como 15ª maior exportadora do Brasil e 27ª maior importadora.

Os dados do Governo Federal foram divulgados na última sexta-feira (6) e mostram que o crescimento nas exportações em 2022 fez com que Rondonópolis subisse seis posições no ranking nacional de exportadores, passando de 23ª para 15ª maior exportadora do Brasil. O total das exportações deste ano representou 0,9% do volume exportado pelo Brasil no período. Em Mato Grosso, o Município se manteve como maior exportador, representando 9,8% de todas as exportações do Estado em 2022.

As importações também tiveram aumento, chegando a U$ 2,537 bilhões neste último ano e passaram a representar 0,9% do total importado no Brasil e 43,6% do volume de importações de Mato Grosso. Assim, em 2022, Rondonópolis registrou superávit de U$ 434,5 milhões no período.

A maior parte das exportações de Rondonópolis em 2022 tiveram os países asiáticos como destino. A China continua sendo o principal destino dos produtos exportados. Com aumento de 26,8% neste ano, foram exportados para o país U$ 777 milhões.

Se destaca ainda como destino das exportações a Tailândia, que figura como segundo principal destino das exportações. Em 2022, Rondonópolis exportou um total de U$ 573 milhões para o país asiático, com aumento de 60,3% em relação a 2021. Já a Indonésia, outro país asiático, recebeu U$ 355 milhões em exportações de Rondonópolis, aumento de 10,2% com relação ao ano anterior.

Já as importações são principalmente provenientes do Canadá, que exportou para Rondonópolis U$ 544 milhões em 2022, aumento de 193,2% em relação ao volume de 2021. A Rússia é o segundo país que mais vendeu produtos para a cidade no período. Com crescimento de 26,1% neste ano, Rondonópolis importou um total de U$ 388 milhões do país Europeu.

Também entre os principais vendedores, os EUA exportaram para Rondonópolis U$ 292 milhões, aumento de 85% com relação a 2021.

A torta e outros resíduos da extração do óleo de soja foram o principal produto exportado pela cidade em 2022, representando 49% do total das exportações. Se destaca ainda a soja em grãos e triturada, que representou 24% das exportações, o milho (10%) e a carne bovina (6,1%).

Já entre os produtos importados os adubos e fertilizantes representam quase que 100% do volume importado, sendo 40% de adubos potássicos, 27% de adubos com mais de um elemento químico ou mineral e 25% de adubos azotados.