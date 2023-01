Saiba quais são as ações preventivas no óleo do seu carro antes de viajar

Segundo dados da PNAD Contínua Turismo, divulgados pelo IBGE, no ano de 2021, cerca de 57,2% das viagens no país foram feitas de carro. E, para aqueles que forem viajar num veículo automotor, é fundamental lembrar de levá-lo até uma oficina de confiança e fazer a tradicional revisão para checar se está em boas condições para a viagem. O ideal é que esta revisão seja feita com, pelo menos, uma semana de antecedência.

“São vários os cuidados que temos que ter com o carro, principalmente neste período de férias. Não queremos que nada atrapalhe o passeio, por isso é necessário verificar freio, pneus, fluido de arrefecimento e principalmente o óleo lubrificante que está no motor e nas transmissões do veículo. São cuidados essenciais para que tenhamos uma boa viagem”, comenta Pablo Bueno, engenheiro mecânico da YPF Brasil.

O óleo lubrificante é um ítem fundamental para o bom funcionamento do veículo. Ele possui funções importantes para o motor e transmissão, como permitir a plena função das peças, evitando atrito ou travamento e manter a temperatura adequada de onde estiver inserido.

Caso o condutor seja responsável e consciente com a manutenção preventiva do veículo, e faça constantemente as trocas de óleo, não será necessário a troca antes de pegar a estrada; caso o motorista não cuide bem do carro, alguns cuidados serão necessários.

Confira, abaixo, quatro ações preventivas que não podem ser ignoradas antes de pegar estrada:

Atenção ao óleo: mineral, sintético ou semi sintético?

O tipo de óleo a ser utilizado não é um fator primordial em relação à distância a ser percorrida com o veículo. Cada motor tem sua especificação e deve ser atendido de forma plena. No momento da troca é essencial seguir as recomendações descritas no manual de cada veículo e nunca por conta própria fazer alterações quanto a base do lubrificante.

Problemas no cabeçote e fervura do motor interferem no óleo lubrificante?

Isso acarreta diversos problemas para o motor, principalmente por questões de contaminação no óleo lubrificante; caso contaminado, ele não atenderá aos requisitos de lubrificação ideal, sendo necessário um reparo em mecânica especializada.

Caso o motor “ferva”, será necessário efetuar a troca do óleo. O aquecimento do seu motor pode impactar nas características do lubrificante, ocasionando uma diminuição em seus aditivos de proteção, principalmente na viscosidade do produto.

É normal baixar o nível do óleo lubrificante durante o trajeto?

“Por mais que pareça estranho, isso é uma característica do óleo lubrificante. O que não é normal é um nível de evaporação elevado. Não é recomendado o famoso “completar o óleo”, frase falada em muitos postos de combustível. Essa mistura pode trazer problemas para o motor”, diz o engenheiro mecânico.

Essa prática pode ocasionar uma perda nas funcionalidades dos aditivos presentes nos lubrificantes em relação a proteção necessária do motor, além de prejudicar a viscosidade do óleo, que muitas vezes é diferente. A melhor recomendação é verificar constantemente o nível do lubrificante e caso esteja baixo, ou com constantes diminuições, substitua por lubrificantes de melhor qualidade.

O óleo do câmbio também precisa de cuidados antes de viajar?

É muito importante verificar o óleo de transmissão. Esse lubrificante também necessita de troca em períodos determinados pelo manual do proprietário. A substituição evita contaminações que podem danificar o sistema de transmissão.

“Seja a troca de óleo do motor, ou a substituição do lubrificante de transmissão, ambos procedimentos precisam estar no checklist do condutor antes de viajar. Esses cuidados evitam a quebra ou mal funcionamento do veículo, e podem prevenir acidentes”, finaliza Pablo.