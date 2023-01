Saiba quem são os 5 apresentadores bilionários da TV brasileira

A visibilidade na televisão é muito grande, por isso, os apresentadores recebem salários extremamente altos, além de ganharem por propagandas mais caras ainda.

Inclusive, muitos famosos apresentadores da televisão brasileira são bilionários. Por isso, confira a lista que preparamos com cinco grandes nomes, segundo a estimativa da coluna de Ricardo Feltrin, do Splash.

5 apresentadores mais ricos da TV brasileira

1. Fausto Silva (R$ 1,1 bi)

Depois de sua longa e marcante trajetória na Globo, o apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, continuou a sua caminhada na Band.

E tudo indica que o apresentador tenha cerca de R$ 1,1 bilhão. Aliás, ele é o tipo de pessoa que não sai ostentando por aí, ou seja, sabe cuidar do dinheiro.

2. Edir Macedo (R$ 1,4 bi)

Se você já ouviu falar da Igreja Universal, sabe que ela pertence ao polêmico Edir Macedo, que se envolveu em questões políticas na época da eleição.

A própria Forbes considera o pastor como uma das pessoas mais ricas do Brasil, com uma quantia de cerca de R$ 1,4 bilhão.

3. Silvio Santos (R$ 1,5 bi)

“Quem quer dinheiro?”. Dono de uma das frases mais icônicas da TV brasileira, Silvio Santos tem um patrimônio que equivale a mais de R$ 1,5 bilhão.

Mas o valor não conta com as propagandas, pois o montante do SBT é maior que R$ 1 bilhão. Muito dinheiro, não é?

4. Xuxa (R$ 1,3 bi)

A eterna rainha dos baixinhos está na lista dos bilionários da TV. De acordo com o jornalista Feltrin, ela já foi a dona do maior salário da televisão brasileira. Incrível!

Além do salário, Xuxa carrega muitos trabalhos importantes em seu belo currículo. Por isso, a loira possui mais de R$ 1,3 bilhão, segundo a pesquisa.

5. Luciano Huck (R$ 1 bi)

Segundo a pesquisa, Luciano Huck tem o montante de R$ 1 bilhão, o que o leva à lista de bilionários da televisão brasileira.

Enfim, o salário do apresentador é de cerca de R$ 5 milhões, sem levar em consideração as propagandas que o comunicador sempre faz. “Loucura, loucura, loucura!”