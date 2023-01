Saúde divulga cronograma de vacinação contra Covid-19 em Rondonópolis

O Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulga o cronograma de reforço vacinal contra a Covid-19 para este início de 2023, sempre de segunda a sexta-feira das 07h às 11h, e das 13h às 17h, a começar a partir da próxima semana, segunda-feira (09/01).

O coordenador da Vigilância Paulo Padim tranquiliza a população que a situação está sob controle e que o município tem doses suficientes para atender todo mundo, mas por conta do novo surto da doença em todo o país, ele pede que as pessoas não deixem de tomar a vacinar.

Conforme informações da SMS, as crianças de seis (06) meses a 11 anos de idade, que por ventura ainda não tenham sido imunizadas, poderão serem vacinadas recebendo a 1ª dose; 2ª dose e/ou ainda, o reforço (D3) para quem já recebeu as duas doses anteriores.

PRIMEIRA IDADE

Segundo o cronograma, as crianças de 06 meses de vida a 2 (dois) anos, 11 meses e 29 dias de idade, deverão ser levadas à qualquer uma destas unidades de saúde mais próximas da sua residência, como: ESF- Jd. Pedra 90; Centro de Saúde Nossa Senhora do Amparo ou ESF – Bom Pastor, para receber a vacina “Pfizer Baby” de segunda a sexta-feira das 07h às 11h, e das 13h às 17h.

Já as crianças de 3 (três) e 4 (quatro) anos de idade, que ainda não receberam a 1ª e 2ª doses, da vacina (Coronavac), deverão procurar uma das seguintes unidades de saúde mais próximas de sua casa: ESF- Conjunto São José; Centro de Saúde N. S. Amparo; ESF – Vila Olinda; ESF – Mathias Neves; ESF – Jd. Iguaçu; ESF – Jd. Atlântico e ESF- Alfredo de Castro, também nos horários já mencionados.

Por fim, as crianças de 5 a 11 anos de idade, que também ainda não tenham sido vacinadas com a 1ª e 2ª dose, ou não completaram o quadro vacinal, estas poderão serem imunizadas com a vacina “Pfizer Pediátrica” em qualquer uma das unidades de saúde da cidade.

ADOLESCENTES

Quanto aos adolescentes com idades entre 12 e 17 anos, que por ventura não tenham sido imunizados com a 1ª, 2ª dose ou o reforço, que procurem qualquer unidade de saúde para se imunizarem com a vacina “Pfizer Adulto”.

ADULTOS

A Secretaria Municipal de Saúde pede ainda aos adultos com idades acima de 18 anos que por qualquer razão ainda não tenham se imunizado que procurem as unidades de saúde da cidade para se vacinarem, já que infelizmente, os casos de contaminação e internações por conta da Covid na cidade, no estado e no país, voltaram a crescer e preocupar as autoridades.

Lembrando que para estas pessoas que se encaixam nessa faixa etária (18 anos acima), incluindo-se ai, os trabalhadores da saúde que não completaram o quadro vacinal, que a secretaria disponibiliza vacinas: Pfizer, Astrazeneca e Janssem em todas as unidades de saúde do município.

Portanto, qualquer pessoa adulta que ainda não recebeu a 1ª dose, 2ª, 3ª e/ou o Reforço 2 (quarta dose), que não deixem de se imunizar e garantir a segurança da sua saúde e da sua família.

A gestão do município está preocupada com o retorno das contaminações e já se estrutura para melhor atender a sua população disponibilizando vacinas para prevenção bem como mecanismos para tratamento, como os 10 leitos de UTI, exclusivos para internações de pacientes com Covid, no Hospital de Retaguarda, ou Hospital Municipal Dr. Antônio dos Santos Muniz (antigo PA).