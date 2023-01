Saúde faz busca ativa com moradores do Alfredo de Castro e região

Os agentes comunitários de saúde em conjunto com os agentes de combate a endemias estão nesta sexta-feira (20) no residencial Alfredo de Castro e região. Eles estão visitando casa por casa, conversando com os moradores para conhecer suas necessidades no que diz respeito a serviços de saúde.

O objetivo é fazer um pré-cadastro para encaminhar os atendimentos que vão acontecer neste sábado (21) em um mutirão de serviços que vão acontecer no PSF do Alfredo de Castro e estarão também na quadra poliesportiva do bairro que fica em frente ao residencial Celina Bezerra.

A busca ativa vai encaminhar os interessados em participar do programa de planejamento familiar com encaminhamento para procedimentos de laqueadura e vasectomia, coletar material para exames preventivos do câncer, atualizar o cartão de vacinas das crianças e ainda cadastrar animais para castração e exames de leishmaniose.

Os agentes de combate à endemias estão aproveitando as visitas para fazer o controle químico e acabar com possíveis criados do mosquito transmissor de dengue, visto que tem aumentado o número de infectados com a doença na região.

Além dos serviços de saúde, a busca ativa também pretende encontrar crianças que ainda não se matricularam na creche ou na escola e ainda os adultos que queiram frequentas as aulas da Educação de Jovens e Adultos (EJA).