Seciti abre inscrições para cursos profissionalizantes em Rondonópolis

Dedicar os primeiros meses do ano a uma atividade que possa se transformar em trabalho rentável e crescimento profissional é o que a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciti) aliada às secretarias municipais de Promoção e Assistência Social (Sempras) e de Desenvolvimento Econômico e com o apoio da Associação Luz e Sal propicia ao cidadão rondonopolitano por meio da oferta de vagas para as capacitações de costura industrial e de confeitaria que estão com as matrículas abertas em qualquer um dos Centros de Referência e Assistência Social (Cras) da cidade a partir de hoje (19) até a próxima quarta-feira (25).

Os Cras mantêm suas portas abertas de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, sem interrupção para almoço. Para se inscrever, os candidatos devem apresentar documento de identificação original.

“Realizamos esses cursos em parceria com a Secretaria de Promoção e Assistência Social, que faz todo o trabalho de captação dos alunos, e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio da qual aqueles que se qualificam poderão acessar uma linha de crédito que tem como objetivo subsidiar financeiramente o profissional que queira empreender na área em que se preparou”, explica a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Neiva de Cól.

Totalizando 50 vagas sendo 30 para as aulas de costura industrial e 20 para as lições de confeitaria, os cursos acontecem na Associação Luz e Sal que fica na Rua Ludovico Vieira de Camargo 1.033, Centro. O primeiro ocorre no período noturno, das 18h às 21h, e o segundo no vespertino, das 13h às 17h. Os alunos de costura industrial terão as lições de 31 de janeiro a 17 de março e os de confeitaria, de 31 de janeiro a 07 de março.

“A atual gestão municipal tem como prioridade o cidadão de Rondonópolis. Essa é uma iniciativa que visa proporcionar a emancipação daquele que encontra-se em situação vulnerável. Isso é fomentar a qualidade de vida do rondonopolitano”, observa a titular da Seciti.