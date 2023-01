Secretaria de Esportes faz parceria com grupo e realiza aulão de danças rítmicas e fitness no Ginásio Marechal Rondon

Com o fim da pandemia do Coronavírus, a Secretária Municipal de Esportes e Lazer (SMEL), Ione Rodrigues dos Santos, realizou uma parceria com o grupo de danças do “Projeto Dance Mais”, e retomou na tarde deste sábado (28) os aulões de atividades rítmicas, práticas esportivas e danças fitness, que antes eram realizados nos bairros da cidade, levando interatividade, descontração e atividades físicas, com instrutores.

Segundo informações do Gerente de Divisão de Projetos Especiais Esportivos e de Lazer da SMEL, Sandys Rodrigues de Oliveira, com o fim da pandemia, a secretária sentiu a necessidade de retomar as parcerias e voltar a oferecer à população, oportunidades de sociabilização, entretenimento e lazer através da dança e de atividades rítmicas objetivando o bem-estar físico e emocional das pessoas.

“Para nós da SMEL, está sendo uma ótima oportunidade de estarmos sociabilizando e agregando com as comunidades e estes grupos de atividades sociais (danças), essa vivência com outras pessoas, onde vários professores dão aulas de danças de rua; fitness e, o mais importante; levando diversão e descontração para as pessoas, onde se melhora o psicológico e a autoestima das pessoas”, pontuou.

Conforme ele, na parte física, será trabalhada a parte de coordenação motora, com atividades fitness incentivando o emagrecimento. No quesito psicológico a pessoa é incentivada a exercitar a dança que contribui para o aumento da autoestima e socialização onde através de novas amizades, ela consegue se recuperar de depressão e ansiedade entre outros problemas psicossociais.

As únicas exigências que a secretaria faz para a participação das pessoas é que tenham mais de 14 anos de idade, vão até os locais onde irão acontecer os aulões, ao som de músicas técnicas, sertanejas e pop, e só se divertir.

Segundo Sandys, a partir de agora a SMEL pretende realizar pelo menos uma vez por mês os aulões de atividades rítmicas. A ideia é escolher uma região diferente da cidade a cada evento, para que um maior número de pessoas possa se beneficiar do projeto. Como a Prefeitura reformou e construiu novas praças na cidade praticamente em quase todos os bairros, a SMEL pretende estender e repetir esse evento de atividades rítmicas nos mais diversos bairros e regiões da cidade.

O próximo evento (aulão de dança) por exemplo deve acontecer antes do carnaval e a data e o local ainda serão definidos oportunamente. Nessa ocasião segundo o gerente de projetos especiais, a temática deverá ser o carnaval. “As pessoas serão convidadas a comparecer com fantasias, para a gente se divertir e realizar uma espécie de baile de máscaras/fantasia”, explicou.

Segundo um dos integrantes do “Projeto Dance Mais”, o instrutor de zumba Samuel Sherer, o grupo começou em 2016 com a professora Cristiane de Curitiba (PR), e foi replicado aqui na cidade, onde diversos instrutores de dança se uniram e começaram a realizar os famosos aulões de zumba de forma voluntária nos mais diversos bairros da cidade. Então veio a pandemia e o projeto teve que ser interrompido.

“Hoje estamos muito felizes, em retomar as atividades em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer, e porque conseguimos esse espaço maravilhoso aqui do ginásio, onde a localização privilegiada (região central da cidade) favorece a presença das pessoas, que após uma hora e eia de aula, já começa a descobrir o prazer de dançar, descontrair e esquecer os problemas do dia a dia, melhorando a confiança e autoestima”, ponderou.