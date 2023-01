Seis em cada dez pessoas que frequentam a Cracolândia vivem há pelo menos cinco anos no local

Mais de 39% dos frequentadores da Cracolândia, no centro de São Paulo, vivem no local há mais de dez anos, de acordo com uma pesquisa realizada pela Unifesp (Universidade de São Paulo), a pedido da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas.

Os dados são da quinta edição do Lecuca (Levantamento de Cenas de Uso em Capitais), e foram coletados durante 2021. A estimativa de frequentadores, segundo os pesquisadores, é de 1.343, com variações ao longo do dia.

O levantamento aponta uma tendência de crescimento das pessoas que frequentam a Cracolândia, denominada como “cena de uso” pelos pesquisadores, há mais de cinco anos. Em 2019, por exemplo, 47,6% do total de entrevistados declararam frequentar a região há cinco anos ou mais. Enquanto, em 2021, o número aumentou para 57,4%.

Em contrapartida, o fluxo de novos frequentadores – aqueles que estão há menos de um ano na cena de uso – registrou queda ao longo dos últimos cinco anos. Em 2021, 15,6% dos entrevistados estavam na Cracolândia de um mês a um ano. Em comparação, em 2016, o número era de 30,8%.

Apesar de a Prefeitura de São Paulo comemorar a redução do número de novos frequentadores, a pesquisadora e coordenadora da pesquisa, Clarice Sandi Madruga, afirma que não foram criadas ações significativas de prevenção ao uso de drogas por parte do poder público.

A alta frequência de operações policiais na Cracolândia, segundo a pesquisa, é possivelmente o fator que melhor explica esse fenômeno. Apenas no ano passado, a Polícia Civil realizou uma operação a cada dez dias na região com o intuito de combater o tráfico de drogas, de acordo com dados da 1ª Delegacia Seccional do Centro.

Em maio, após megaoperação na Praça Princesa Isabel, o fluxo – nome que se dá à concentração de usuários de drogas – se espalhou no centro de São Paulo para bairros como República, Santa Cecília, Luz e Campos Elíseos, criando pelo menos 16 minicracolândias.

“Uma ação de segurança pública mais intensa faz com que os usuários não se sintam mais confortáveis na cena de uso. É necessária a criação de políticas preventivas e o suporte familiar para garantir a diminuição do influxo por meio da redução de demanda, e não através da dispersão dos frequentadores para outras regiões”, aponta Clarice Madruga.

Para a pesquisadora, a falta de integração do sistema público de saúde com a rede de assistência social atrapalha a reinserção social dos usuários. Há uma proporção enorme de frequentadores da Cracolândia que recebeu atendimento em equipamentos de saúde e tem motivação para sair da dependência, porém os tratamentos oferecidos pela prefeitura são curtos e sem perspectiva de futuro.

Pré-Cracolândia

Contrariando o esperado, o levantamento aponta que, em média, sete em cada dez usuários da Cracolândia viviam em casa com familiares. Apenas 8% dos entrevistados afirmou já ter estado em situação de rua antes de frequentar a cena de uso.

“Essa narrativa de que quem fica em vulnerabilidade social, fica na rua e começa a usar crack, é errada. Na Cracolândia, a maioria das pessoas estava integrada, tinha uma vida e começou a abusar de alguma substância. A situação, então, vai se agravando até a perda dos vínculos familiares, quando a pessoa migra para uma cena de uso”, explica Clarice Madruga.

De acordo com o Lecuca, os fatores que levaram os usuários a viverem na Cracolândia são: conflitos pelo uso de drogas (42,3%), conflitos pelo uso de drogas de familiar (15,4%), extrema pobreza (7,7%) e violência doméstica (6,6%).

Os indicadores podem variar quando analisados a partir do gênero dos entrevistados. A violência doméstica, por exemplo, foi elencada como um motivo para sair de casa por 11,5% das mulheres, o que representa mais que o dobro dos homens (5,4%).

Perfil

A maioria dos frequentadores da Cracolândia, de acordo com a pesquisa, é formada por homens (73,8%), de cor parda (47,7%) e solteiros (75,8%). Quase metade dos entrevistados também tem o ensino fundamental incompleto, sendo que apenas 1,4% da amostra afirmou ter concluído o ensino superior.

Mais da metade das pessoas (56,8%) vive e dorme na Cracolândia na maioria das noites, enquanto cerca de 9% dos frequentadores se deslocam para a região apenas com o intuito de comprar drogas.

Em relação ao histórico e padrão de consumo de drogas, 21,1% dos frequentadores da cena de uso afirmou que não usa crack. Entre os 78,9% que consomem, 22% usam de forma exclusiva. Já a prevalência de poliusuários – que consomem crack, cocaína, álcool e pelo menos mais um tipo de droga – é de 65%.