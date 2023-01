Senac abre mais de 960 vagas em sete municípios mato-grossenses

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Mato Grosso (Senac-MT) abre nesta segunda-feira (23), inscrições para 968 vagas em 34 cursos nas áreas de vendas, idiomas, tecnologia da informação, produção alimentícia, beleza, estética e formações técnicas em Enfermagem, Gastronomia e Programação de Jogos Digitais.

As oportunidades de capacitação e qualificação profissional estão sendo oferecidas em Cuiabá, Rondonópolis, Tangará da Serra, Sorriso, Barra do Garças, Água Boa e Canarana, conforme a necessidade de cada localidade, enfatiza o diretor Regional da instituição, Edson Dahmer.

“O Senac-MT revisou suas metas e refez seu planejamento anual para ampliar a oferta de educação profissional de qualidade, de acordo com as necessidades do comércio de bens, serviços e turismo de Mato Grosso. A instituição oferece toda a infraestrutura necessária para a aprendizagem, incluindo material didático para as aulas práticas, preparando nossos alunos para o exercício profissional em atividades geradoras de trabalho e renda”, destaca o dirigente.

Na capital, estão abertas 339 vagas para cursos de Marketing Pessoal para Vendedores, Inteligência Emocional em Vendas, Inglês, Informática Básica, Excel Avançado, Relacionamento com o Cliente e o Pós-Venda, Bolos e Docinhos Decorados, Preparo de Bolos e Tortas, Limpeza de Pele, entre outros.

Na região sudeste do estado, em Rondonópolis, formações como Cabeleireiro, Técnico em Programação de Jogos Digitais, Estratégias de Negociação para o Vendedor, dentre outras, totalizam 137 chances de qualificação profissional.

Em Sorriso, são 160 vagas para títulos como Alongamento de Cílios, Unhas de Gel, Design de Sobrancelha com Henna, Embelezamento das Mãos e dos Pés, Liderança e Gestão de Pessoas. E em Tangará da Serra, 109 vagas em cursos de Informática, Business Intelligence com Power BI, Roteirização de Vendas e Entregas, Design de Sobrancelhas e Depilação Egípcia.

No Vale do Araguaia, o Senac-MT abrirá 14 turmas com 223 vagas distribuídas entre Barra do Garças, Água Boa e Canarana. Estão disponíveis à população cursos de Técnico em Enfermagem, Assistente de Marketing e Vendas, Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, Camareira(o) em Meios de Hospedagem, Operador de Caixa: qualidade na linha de frente e diversos outros títulos da instituição.

Os interessados podem realizar a pré-matrícula pela Central de Relacionamento do Senac-MT, via WhatsApp (65) 9 9917-6023 ou procurar as unidades da entidade em Cuiabá, Rondonópolis, Tangará da Serra, Sorriso, Barra do Garças e Água Boa, com documentos oficiais de identificação, comprovantes de escolaridade e de endereço. Menores devem estar acompanhados de um responsável legal. Em Canarana, as inscrições estão sendo feitas na Secitec.

Confira abaixo a relação de cursos com inscrições abertas por município

Cuiabá

Aplicações Web com Python

20 vagas

Carga horária: 60 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 15 anos e estar curando o Ensino Médio

Bolos e Docinhos Decorados

20 vagas

Carga horária: 20 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental incompleto

Cabeleireiro

20 vagas

Carga horária: 400 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 18 anos e Ensino Fundamental completo

Elementary English 1 A

20 vagas

Carga horária: 80 horas-aula

Pré-requisitos: Ensino Fundamental incompleto

Elementary English 2 A

20 vagas

Carga horária: 80 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 14 anos e Ensino Fundamental incompleto

Estratégias de Negociação para o Vendedor

20 vagas

Carga horária: 15 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Excel Avançado

20 vagas

Carga horária: 40 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 14 anos e Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) incompleto

Informática Básica – Windows, Word, Excel, Power Point e Internet

40 vagas

Carga horária: 80 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 14 anos e Ensino Fundamental incompleto

Informática Básica Teens

20 vagas

Carga horária: 65 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 10 anos e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) completo

Inteligência Emocional em Vendas

20 vagas

Carga horária: 18 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Limpeza de Pele

20 vagas

Carga horária: 36 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 18 anos, Ensino Médio completo e ter cursado ou estar cursando ensino técnico ou superior na área da Estética

Marketing Pessoal para Vendedores: Você é o Seu Melhor Produto

20 vagas

Carga horária: 15 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Preparo de bolos e tortas

19 vagas

Carga horária: 40 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental incompleto

Programação para Robótica

20 vagas

Carga horária: 60 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 15 anos e estar cursando o Ensino Médio

Relacionamento com o Cliente e o Pós-Venda

20 vagas

Carga horária: 24 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Técnico em Gastronomia

20 vagas

Carga horária: 800 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 18 anos e Ensino Médio completo

Rondonópolis

Cabeleireiro

7 vagas

400 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 18 anos e Ensino Fundamental completo

English For Teens 1

10 vagas

66 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 10 e Ensino Fundamental incompleto

English For Teens 2

15 vagas

66 horas-aula

Pré-requisitos: Ensino Fundamental incompleto

Estratégias de Negociação para o Vendedor

20 vagas

15 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Excel Avançado

8 vagas

40 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 14 anos e Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) incompleto.

Informática Básica – Windows, Word, Excel, Power Point e Internet

7 vagas

80 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 14 anos e Ensino Fundamental incompleto

Inteligência Emocional em Vendas

20 vagas

18 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Marketing Pessoal para Vendedores: Você é o Seu Melhor Produto

20 vagas

15 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Starting English 2

15 vagas

66 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 10 anos e Ensino Fundamental incompleto

Técnico em Programação de Jogos Digitais

15 vagas

1.000 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e estar cursando o 2° ano do Ensino Médio

Tangará da Serra

Alongamento de Cílios

15 vagas

16 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Business Intelligence com Power BI

13 vagas

40 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 15 anos e e estar cursando o Ensino Médio

Design de Sobrancelhas e Depilação Egípcia

15 vagas

40 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) incompleto

Excel Avançado

13 vagas

40 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 14 anos e Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) incompleto

Informática Básica – Windows, Word, Excel, Power Point e Internet

13 vagas

80 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 14 anos e Ensino Fundamental incompleto

Inteligência Emocional em Vendas

20 vagas

18 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Roteirização de Vendas e Entregas

20 vagas

15 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Sorriso

Alongamento de Cílios

20 vagas

16 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Desenvolvimento de Equipes

20 vagas

18 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Design de Sobrancelha com Henna

20 vagas

40 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) incompleto

Embelezamento das Mãos e dos Pés

20 vagas

80 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 18 anos e Ensino Fundamental incompleto

Liderança Coach

20 vagas

24 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 18 anos e Ensino Fundamental completo

Liderança e Gestão de Pessoas

20 vagas

40 horas-aula

Metodologia Scrum

20 vagas

32 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 14 anos e Ensino Fundamental completo

Unhas de Gel

20 vagas

20 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 18 anos e Ensino Fundamental incompleto

Barra do Garças

Assistente de Marketing e Vendas

14 vagas

160 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Boas Práticas na Manipulação de Alimentos

15 vagas

60 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 18 anos e Ensino Fundamental incompleto

Camareira(o) em Meios de Hospedagem

20 vagas

160 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 18 anos e Ensino Fundamental completo

English For Teens 1

15 vagas

66 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 10 anos e Ensino Fundamental incompleto

Formação – Programação em Python

20 vagas

156 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 15 anos e estar cursando o Ensino Médio

Informática Básica – Windows, Word, Excel, Power Point e Internet

4 vagas

80 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 14 anos e Ensino Fundamental incompleto

Informática Básica Teens

15 vagas

65 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 10 anos e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) completo

Técnico em Enfermagem

30 vagas

1.800 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 17 anos e estar cursando o 2° ano do Ensino Médio

Água Boa

Desenvolvimento de Equipes

15 vagas

18 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

English For Teens 1

15 vagas

66 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 10 anos e Ensino Fundamental incompleto

Elementary English 1 A

15 vagas

80 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo Ensino Fundamental incompleto

Informática Básica – Windows, Word, Excel, Power Point e Internet

15 vagas

80 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 14 anos e Ensino Fundamental incompleto

Canarana

Desenvolvimento de Equipes

10 vagas

18 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo

Operador de Caixa: qualidade na linha de frente

20 vagas

60 horas-aula

Pré-requisitos: no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo