Senac-MT investirá R$ 30 mi na capacitação do comércio mato-grossense

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Mato Grosso (Senac-MT) realizou esta semana, na sede da Administração Regional, em Cuiabá, um ‘Encontro Gerencial’ com diretores, gerentes e gestores para revisar as metas anuais, definir objetivos, discutir cenários e planejar a oferta de educação profissional para 2023, onde deverão ser investidos mais de R$ 30 milhões em capacitação para o comércio mato-grossense.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, a instituição seguirá sendo protagonista na promoção da educação profissional de qualidade para o comércio de bens, serviços e turismo.

“Pautado em contribuir de forma relevante para a qualidade dos serviços prestados pelo comércio, para a produtividade, o progresso e o desenvolvimento econômico e social do nosso estado, o Senac-MT irá, em 2023, formar, qualificar e aperfeiçoar dezenas de milhares de cidadãos mato-grossenses, direcionando-os para o mercado de trabalho”, destaca Wenceslau Júnior.

Em 2022, a instituição matriculou cerca de 35 mil alunos em cursos profissionalizantes dos mais diversos segmentos, como gestão, gastronomia e produção de alimentos, beleza, saúde, tecnologia da informação e idiomas, alcançando 140 dos 141 municípios mato-grossenses.

“Com base nas novas diretrizes e direcionamentos da presidência do Sistema Fecomércio-MT, entidade que representa a classe empresarial comerciária e administra o Senac-MT, revisamos nossas metas e indicadores educacionais para 2023 e deveremos investir, até o final deste ano, mais de R$ 30 milhões na capacitação do comércio mato-grossense, potencializando a oferta de cursos, abrindo novas unidades e expandindo nossas operações”, aponta o diretor regional da entidade, Edson Dahmer.

Para a diretora de Educação Profissional do Senac-MT, Rosana Abutakka, o encontro de trabalho realizado entre segunda e esta sexta-feira (16 a 20), oportunizou o diálogo entre as equipes, troca de experiências e alinhamento do processo de comunicação e interação com os gerentes das unidades operativas, localizadas em Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, Barra do Garças, Primavera do Leste, Água Boa e Colíder.

“Com isso, teremos condições de conduzir um trabalho de relevância na oferta de educação profissional que atenda os diversos segmentos do comércio, pautada na qualidade e excelência”, pontua a dirigente.

Propósito compartilhado pela diretora Administrativa Financeira da instituição, Melina Bufete.

“Iremos garantir a aplicação dos recursos destinados ao Senac-MT no atendimento da missão da instituição, que é a de educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo, como nos casos de investimentos em infraestrutura, renovação do parque tecnológico e na aquisição e logística de nossas operações”, elenca a diretora.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.