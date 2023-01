Senador quer prioridade para obra do Lourencinho

A duplicação da ponte sobre o córrego do Lourencinho, em Rondonópolis, foi apresentada ao ministro dos Transportes, Renan Filho, como uma das prioridades em investimentos em infraestrutura em Mato Grosso. A obra foi citada pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT), presidente da Frente Parlamentar de Logística de Transportes (Frenlogi), durante audiência nesta quinta-feira (26.01) em Brasília. A audiência contou com a participação do governador Mauro Mendes, dos senadores Jayme Campos e Margareth Buzetti, e dos secretários da Casa Civil, Mauro Carvalho, e da Fazenda, Rogério Gallo.

A obra é fundamental para desafogar o tráfego de caminhões pesados e outros veículos. Os estudos técnicos de engenharia já foram realizados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A ponte está localizada no final da duplicação da BR-364, em direção a Pedra Preta e Alto Araguaia. Estando em pista simples, dificulta o tráfego na região.

Os recursos foram inseridos no orçamento da União do ano passado e devem ser liberados ainda neste ano.

À duplicação da ponte soma-se a outro projeto apresentado como prioritário pelo senador – a duplicação do trecho da BR-364 entre Rondonópolis e Jataí (GO), num total de 500 km. O contrato de concessão da rodovia, assinado no governo passado, não prevê a duplicação. Na audiência com o ministro Renan Filho, o senador reforçou a viabilidade econômica e financeira para a duplicação e pediu a revisão da concessão.

A rodovia faz parte do corredor de transportes entre Goiânia e Cuiabá e sua duplicação vai permitir a ligação do maior terminal ferroviário da América Latina, que está em Rondonópolis ao pólo ferroviário de Rio Verde (GO).

Dados do Ministério dos Transportes mostram que, nesse trecho da rodovia, trafegam, por dia, aproximadamente seis mil caminhões pesados transportando grãos, além de outros milhares de veículos de passeio.

Na mesma audiência, o senador confirmou a necessidade de construção do viaduto na região do encontro das BRs 264 e 163. O local registra congestionamento de caminhões e outros veículos.