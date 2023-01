Sergio Moro critica invasões no Planalto e STF; “não são respostas”

O senador pelo Paraná, Sergio Moro (União Brasil), se manifestou sobre a invasão aos prédios do Supremo Tribunal Federal (STF), Congresso Nacional e Palácio do Planalto neste domingo (8). O ex-juiz da Lava Jato usou as redes sociais para criticar a depredação dos prédios públicos e disse que os protestos devem ser pacíficos.

Manifestantes furaram o bloqueio da Polícia Militar (PM) neste domingo e invadiram a Esplanada dos Ministérios. Imagens dos bolsonaristas depredando os prédios do STF, Congresso e Palácio do Planalto, circulam pelas redes sociais.