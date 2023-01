Sesc-MT está com inscrições abertas para vagas com salários de até R$ 7,1 mil

O Serviço Social do Comércio em Mato Grosso (Sesc-MT) está com inscrições abertas para os processos seletivos de nove vagas nas áreas de Educação, Cultura, Administração, Recursos Humanos e Tecnologia.

Os aprovados serão lotados nas unidades do Sesc Administração, Sesc Arsenal, Sesc Rondonópolis e Sesc Poxoréu. Os interessados podem realizar seu cadastro no site www.sesc.mt.com.br.

O expediente é de 40 horas semanais para todos os cargos. Os salários variam entre R$ 1.445,22 e R$ 7.130,91. Entre os benefícios oferecidos aos futuros colaboradores estão plano de saúde para uso pessoal e dos seus dependentes, auxílio alimentação, auxílio transporte, seguro de vida e serviços do cartão Sesc.

“O Sesc é uma instituição consolidada com 75 anos de atuação no Brasil. Os colaboradores têm a garantia de atuar em uma entidade que incentiva o crescimento, oferta plano de carreira e a oportunidade de participar de projetos de grande impacto social”, reforça o diretor regional do Sesc-MT, Carlos Rissato.

No Sesc Administração, as vagas disponíveis são para analista de programas sociais (cultura), analista administrativo (processos), e analista administrativo (planejamento e orçamento), com salários de R$ 5.465,25. Também serão contratados profissionais para as posições de analista administrativo (relações humanas), com remuneração de R$ 4.750,00 e analistas de TI com foco em desenvolvimento e banco de dados, com salários de R$ 7.130,91.

A unidade do Sesc Rondonópolis está contratando um inspetor de alunos e um auxiliar de sala, com remuneração de R$ 2.060,53. E o Sesc Poxoréu está recrutando um candidato para auxiliar de manutenção e carga com salário de R$ 1.445,22.

O cadastro para as vagas mencionadas será encerrado até às 17h do dia 10 de janeiro, exceto para a oportunidade de analista administrativo (relações humanas) que segue até às 17h do dia 13 de janeiro.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.