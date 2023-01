Seus filhos são muito tímidos? Saiba como ajudá-los

Seu filho se sente desconfortável em reuniões de família ou costuma ficar sentado em um canto durante as festas dos colegas? Se sua resposta for afirmativa, saiba que seu filho é uma criança tímida.

É normal que as crianças se apeguem às mães às vezes. Mas se isso acontece com frequência, é importante saber lidar com essa situação. Afinal, as crianças que estão confiantes em si mesmas estão mais dispostas a tentar coisas novas e podem até lidar melhor com os erros.

Pensando nisso, compartilhamos 7 dicas para cuidar de crianças tímidas. Confira!

Saiba escutar a criança

Os pensamentos de uma criança são silenciados quando você fala sobre ela ou lhe nega a oportunidade de falar. Dê ao seu filho a oportunidade de falar quando tiver algo a dizer – pare o que estiver fazendo para escutá-lo e não se distraia com nada além disso, lembrando sempre de fazer contato visual com a criança.

Pare de chamar seu filho de ‘tímido’

Rotular uma característica da criança (ou até mesmo de um adulto) é defini-la de uma forma fixa. Assim, ela acha que de fato é aquilo e que nunca poderá mudar. Portanto, pare de dizer às pessoas que você tem um “filho tímido”. Em vez disso, você pode ensinar seu filho a praticar a comunicação com as pessoas, dizendo algo como: “Não estou com vontade de falar agora”, caso alguém se aproxime de seu filho e ele se esconda atrás de você.

Seja paciente

Permita que seu filho fique ao seu lado e observe até que esteja pronto para participar, se precisar de algum tempo para se aquecer em eventos, como, por exemplo, as festas. Você deve deixar seu filho saber que você respeita quem ele é e que está confiante na capacidade de seu filho de brincar quando estiver pronto.

Não encoraje os medos de seu filho

As crianças prestam muita atenção em tudo o que dizemos. Eles vão captar essas vibrações se falarmos sobre coisas “assustadoras” ou medos o tempo todo. Portanto, quando estiver com eles, use suas palavras com cuidado para evitar enviar-lhes sensações ou sentimentos desagradáveis.

Não grite com seus filhos

Às vezes, como mãe ou pai, especialmente em tempos caóticos, você fica com raiva e grita. Gritar com as crianças faz mal tanto para os pais quanto para as crianças, então é algo que precisa ser trabalhado. Gritar com uma criança tímida pode apenas torná-la mais reclusa, então tente não fazer isso.

Pare de comparar as crianças

Nunca compare uma criança com um irmão ou conhecido. Às vezes, as mães utilizam amigos ou irmãos como modelos ao tentar influenciar seus filhos, mas isso acaba desmotivando as crianças e atrapalhando seu desenvolvimento.