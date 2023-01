Sine-MT disponibiliza mais de 2,4 mil vagas de emprego nesta semana

O Sistema Nacional de Emprego de Mato Grosso (Sine-MT), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), disponibiliza 2.402 novas oportunidades de empregos para profissionais que queiram ingressar no mercado de trabalho. Os interessados devem procurar a unidade mais próxima, dentre os 33 postos do Sine instalados em 30 municípios do Estado, com os documentos pessoais e o comprovante de residência.

Em Cuiabá e Várzea Grande, para o público em geral, são 365 oportunidades de emprego nas áreas de: auxiliar de linha de produção, garçom, copeiro de hospital, frentista, técnico em segurança do trabalho e engenheiro sanitarista, dentre outros. Já para as Pessoas com Deficiência (PCDs) estão disponíveis 94 vagas entre estoquista, Montador de estruturas metálicas, lavador de ônibus e auxiliar administrativo.

Sapezal e Sinop Rondonópolis são municípios que se destacam ofertando 306 e 233 oportunidades, respectivamente. Outras vagas são para as cidades de: Água Boa (101); Alta Floresta (110); Alto Araguaia (63); Alto Taquari (05); Aripuanã (04); Barra do Garças (118); Brasnorte (11); Cáceres (33); Campo Novo do Parecis (06); Campo Verde (126); Canarana (35); Colíder (88); Confresa (35); Diamantino (30); Guarantã do Norte (06); Juscimeira (05); Lucas do Rio Verde (84); Nova Mutum (258); Pontes e Lacerda (89); Primavera do Leste (392); Rondonópolis (197); Sapezal (664); Sinop (382); Sorriso (158); Tangará da Serra (74).

O trabalhador pode verificar as vagas ofertadas em anexo ou acessando o portal http://empregabrasil.mte.gov.br/

Atendimento

Os interessados devem procurar a unidade do SINE mais próxima de sua residência, com os documentos pessoais. Estas oportunidades podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento e sem nenhum aviso prévio.

Além do trabalho de intermediação da mão-de-obra, o Sine realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, atendimento orientado sobre a emissão da Carteira de Trabalho Digital e Previdência Social.